Un important déploiement policier prévu pour la COP15

Dès la semaine prochaine, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) commenceront le déploiement d’un périmètre de sécurité autour du Palais des congrès où se tiendra la COP15 du 7 au 19 décembre prochain. L’événement nécessitera un important déploiement policier au centre-ville, le plus important en 20 ans à Montréal.

À cinq semaines de l’événement, le Groupe intégré de la sécurité (GIS), qui réunit la GRC, la Sûreté du Québec (SQ) et le SPVM, s’affaire aux préparatifs la 15e édition de la conférence des Nations unies sur la biodiversité qui devrait accueillir entre 10 000 et 15 000 dignitaires.

Lors d’une rencontre avec les journalistes mercredi, les représentants de la GRC, de la SQ et du SPVM ont décrit les mesures de sécurité qui seront mises en place dans les prochaines semaines.

À compter de la semaine prochaine, une clôture sera progressivement érigée autour du Palais des congrès, ce qui pourrait perturber la circulation et nécessiter la fermeture partielle ou complète de rues pendant une vingtaine de jours. L’installation de cette clôture devrait être terminée le 27 novembre prochain.

Une fois cette clôture en place, une voie de circulation sera retirée sur l’avenue Viger Ouest et sur les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Urbain. Située du côté ouest du Palais des congrès, la place Jean-Paul-Riopelle sera bouclée pendant la durée de l’événement. La rue du même nom sera fermée en direction nord et une voie sera retranchée en direction sud.

Le stationnement du Palais des congrès, qui se trouve au nord de l’avenue Viger Ouest, sera aussi clôturé et les rues Côté, Chenneville et de la Gauchetière seront fermées à la circulation automobile.

La station de métro Place-d’Armes sera fermée du 1er au 20 décembre et les trains ne s’y arrêteront pas pendant toute la durée de la COP15.

La sécurité à l’intérieur du Palais des congrès sera assurée par le département de sécurité des Nations unies. De son côté, la GRC coordonnera les mesures de sécurité et l’escorte des convois de dignitaires qui participeront à la COP15. Le SPVM aura la responsabilité de la sécurité à l’extérieur du périmètre, le maintien de l’ordre et la gestion des foules. Pour sa part, la SQ s’occupera de la fluidité de la circulation sur le réseau routier supérieur, en plus de prêter main-forte à a GRC pour les convois.

La SQ a d’ailleurs confirmé mercredi qu’il n’était pas question de fermer l’autoroute Ville-Marie, tel qu’évoqué la semaine dernière par le chef de l’opposition à l’hôtel de ville.

Les effectifs policiers seront importants. Le SPVM n’a cependant pas voulu préciser le nombre de policiers qui seront requis pour l’événement. Un appel a été lancé au sein des troupes afin de recruter des volontaires, mais le SPVM est confiant d’avoir des effectifs suffisants. Il s’est également tourné vers la SQ ainsi que vers les services de police de Québec, de Longueuil, de Laval et de Gatineau.

Le SPVM anticipe des dépenses d’au moins 25 millions de dollars, somme qui pourrait en grande partie être remboursée par le gouvernement fédéral.

Le SPVM reconnaît que le GIS dispose de peu de temps pour planifier les mesures de sécurité de la COP15. Habituellement, les préparatifs pour ce type d’événement d’envergure internationale nécessitent entre 12 et 18 mois de travail.

D’autres détails suivront.