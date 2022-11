Dormir chez sa mère pour éviter le trafic du pont-tunnel

Mardi soir, Audrey-Anne Petit n’a pas pris de chance. Plutôt que de faire face à la congestion du mercredi matin en partant de sa maison de Repentigny pour se rendre sur son lieu de stage à Longueuil par le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, elle a préféré dormir chez sa mère, qui réside dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Une situation qui n’est pas idéale, admet l’étudiante de 28 ans qui a fait un retour aux études au cégep Édouard-Montpetit pour être hygiéniste dentaire. « Je vais y aller deux soirs par semaine, voir comment ça se passe et si ça aide », laisse-t-elle tomber.

Sa décision fut la bonne. La circulation était lourde en ce mercredi matin pour se rendre sur la Rive-Sud. Les véhicules roulaient pare-chocs à pare-chocs sur l’autoroute 25 sud à partir de la 40, tout comme dans la bretelle pour accéder à la 25 à partir de l’est, donc de Repentigny.

Lorsque nous la rejoignons au métro Radisson à 6 h 45, sur la rue Sherbrooke, le stationnement incitatif est déjà plein. Depuis la résidence de sa mère, c’est à cette hauteur qu’elle peut emprunter l’autoroute pour se rendre au cégep.

Sur la 25, de nombreux camions sont figés dans la lourdeur de la circulation et les feux rouges des freins étincellent dans la pénombre, alors que le soleil se lève tranquillement. Les petites voitures comme celle d’Audrey-Anne tentent tant bien que mal de se faufiler entre deux véhicules imposants pour accéder aux deux voies de la 25, avant d’entrer dans le tunnel qui se rétrécit à une voie.

Mais la manoeuvre prend de longues minutes. Alors qu’elle tente de se glisser vers la gauche, un chauffeur de camion, qu’on devine excédé par le trafic, accélère et ne la laisse pas passer. « Les gens sont agressifs », lance Audrey-Anne.

Cela prendra une vingtaine de minutes pour traverser le tunnel, parmi les véhicules qui roulent lentement, mais sans s’arrêter. Elle pourra arriver à l’heure au cégep, vers 7 h 30. Un soulagement pour la jeune femme, qui s’inquiète néanmoins des futures tempêtes de neige ou des accidents qui finiront inévitablement par survenir.

Prendre le transport en commun est une option vers laquelle elle pourrait se tourner, mais qui est plus compliquée. « Aujourd’hui je termine mon stage à midi et, ensuite, j’ai une heure pour me rendre au travail, illustre celle qui devrait alors embarquer dans deux autobus en plus du métro. Je vais perdre des heures de travail ».