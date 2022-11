Films francophones à l’honneur

Le festival de films francophones Cinemania débute aujourd’hui à Montréal et se prolongera jusqu’au 13 novembre. Pour sa 28e édition, plus de 100 films seront présentés, dont en première Chien blanc, de la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette, et le Grand Prix de Cannes Close, du Belge Lukas Dhont.

L’événement mettra le Luxembourg à l’honneur avec 20 films, 3 expositions photographiques, et des œuvres de réalité virtuelle gratuites au Centre Phi.