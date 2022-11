La clause dérogatoire n’est pas utilisée de la même façon en Ontario qu’au Québec

Après des négociations infructueuses, le gouvernement ontarien a imposé une convention collective à plus de 50 000 travailleurs du milieu de l’éducation lundi et les a empêchés de faire la grève, deux mesures inconstitutionnelles. L’organisation représentant les travailleurs, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ne pourra toutefois pas avoir gain de cause en cour puisque la province a invoqué la clause lui permettant de déroger de la Charte canadienne des droits et libertés. La province veut ainsi prévenir l’interruption des classes.

Il s’agit de la deuxième utilisation de la clause par le premier ministre Doug Ford depuis son ascension au pouvoir en 2018, bien qu’il ait menacé d’en faire usage une troisième fois. La décision de son gouvernement d’y avoir recours s’inscrit dans une tendance en faveur de la dérogation depuis cinq ans en Ontario et sa province voisine, le Québec : Doug Ford est à ce jour le seul premier ministre ontarien à avoir invoqué la clause, tandis que François Legault y a eu recours deux fois depuis 2019. La dernière utilisation remontait à 1988.

Des experts consultés par Le Devoir remarquent toutefois des différences dans la motivation des provinces à recourir à la clause dérogatoire et la réponse à leur décision.

Contrairement au Québec qui utilise la clause pour un dossier précis, soit les enjeux identitaires, Ford s’en sert « à toutes les sauces », observe Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Doug Ford « agit dans des domaines où les citoyens ne sont pas si engagés » note Peter Graefe, un professeur de science politique à l’Université McMaster. En revanche, la Coalition avenir Québec (CAQ) y a recours pour répondre à des promesses électorales, entre autres, poursuit-il.

Ces motivations différentes expliquent d’ailleurs en partie pourquoi la décision de François Legault d’avoir recours à la disposition pour faire adopter des projets de loi sur la laïcité de l’État et la protection du français ont suscité le mécontentement de certains Canadiens hors Québec, suggère l’ancien ministre Benoît Pelletier. « Beaucoup se déchirent la chemise quand Québec invoque la clause », note Geneviève Tellier. Mais le même scénario ne s’est pas déroulé à l’extérieur de l’Ontario lorsque Doug Ford l’a fait, analyse la professeure.

Deux approches proactives

Si leurs motivations divergent, leur modus operandi est similaire, une situation alarmante pour certains experts, mais légitime selon d’autres. Pour imposer le contrat aux travailleurs du milieu de l’éducation, le gouvernement Ford a prévenu qu’il ferait usage de la clause dérogatoire avant même que l’enjeu soit débattu devant les tribunaux. La CAQ avait opéré dans le même ordre lorsqu’il a fait adopter les projets de loi 21 en 2019 et 96 en 2022.

Richard Mailey, le directeur du Centre d’études constitutionnelles, à l’Université de l’Alberta, déplore que le recours préventif à la clause dérogatoire est devenu fréquent récemment. « La fréquence à laquelle les gouvernements y ont recours, surtout de manière préventive, suggère qu’une nouvelle culture politique émerge au Canada », soutient le chercheur. Cette culture serait moins attachée à l’idée que la cour devrait être perçue comme des « gardiens de la constitution digne de confiance », explique-t-il.

L’usage préventif ne cause pas de problème pour Benoît Pelletier, qui enseigne le droit à l’Université d’Ottawa. Ce dernier s’oppose à la décision du gouvernement Ford de faire usage de la clause dans les circonstances, alors que les négociations avec le syndicat pourraient se poursuivre, mais pas au principe d’y avoir recours avant que les tribunaux tranchent. « La cour peut quand même se saisir d’un dossier », dit-il, et en arriver à la conclusion que des droits ont été brimés.

Réponse politique

En l’absence de recours judiciaires permettant d’invalider le projet de loi, les syndicats devront passer par la politique pour faire passer leur message. Mais même s’ils ont les munitions pour passer à l’attaque, les deux principaux partis d’oppositions — le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral — n’ont pas de chef. « Je ne pense pas qu’ils soient prêts à défier les conservateurs », évalue Geneviève Tellier.

Thomas McMorrow, un professeur d’études légales à l’Université Ontario Tech et un diplômé de l’Université McGill, estime toutefois que la population ontarienne doit s’engager davantage dans ce genre de débat pour faire en sorte que le gouvernement sente le besoin de préoccuper des droits constitutionnels. Lors de la dernière élection provinciale, au mois de juin, seulement 43 % des électeurs ont exprimé leur droit de vote. « Les tribunaux ne peuvent être les seuls à se préoccuper des droits constitutionnels », pense le professeur.

Le mécontentement pourrait aussi provenir des électeurs du parti au pouvoir. Peter Graefe, professeur à l’Université McMaster, constate qu’en Ontario et au Québec, comme ailleurs dans le monde, « les électeurs sont moins rationnels que l’on pense » et plusieurs d’entre eux suivent leur parti politique favori comme une équipe sportive, l’appuyant peu importe ses décisions. En Ontario, conclu le professeur, « le fait d’avoir brimé les droits de certains ne va pas faire changer l’idée des électeurs ».

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.