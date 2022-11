Parler d’«été des Indiens» est-il toujours approprié?

Alors que le Québec connaît un automne spectaculairement chaud, plusieurs se réjouissent et en profitent pour faire le plein d’activités extérieures. Et, comme lors de chaque période de redoux automnal, il est souvent question d’« été indien » ou d’« été des Indiens ». Mais d’où vient cette expression, et est-elle encore appropriée ?

Dans le glossaire en ligne d’Environnement et Changement climatique Canada, on explique que ces expressions remontent à plus de 200 ans et qu’elles ont pour origine « une période où les Autochtones d’Amérique du Nord comptaient sur ces journées chaudes pour les récoltes ».

« Aujourd’hui, “été indien” désigne les journées ensoleillées, sèches et exceptionnellement chaudes qui ont lieu en automne et qui sont d’ordinaire précédées d’une chute de neige, de givre dur ou d’une période de temps frais, venteux et tempétueux », peut-on y lire.

Mais cette définition pourrait bientôt être appelée à disparaître, car l’organisme fédéral réfléchit en ce moment à l’avenir de son emploi. Même s’il n’y a pas encore de changement officiel, « plusieurs discussions ont eu lieu et auront lieu sur l’emploi de ce terme daté qui heurte la sensibilité de plusieurs », indique la porte-parole Sonia Noreau-Pérodeau.

Dans nos communications, « on préfère le terme “redoux automnal” aujourd’hui », précise Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Chez MétéoMédia, l’expression « été indien » n’est plus utilisée depuis 2021, dit le chef du service de la météorologie, André Monette. « C’est une question de sensibilité. Il y a d’autres expressions pour parler de redoux, de période de chaleur. Je sais que d’autres médias l’utilisent encore ; ils font à leur guise. Nous, en tout cas, c’est une expression qu’on n’utilisera plus sur nos plateformes », affirme-t-il .

Une expression plus folklorique que scientifique

Si les scientifiques ont longtemps tenté de coller des critères à l’expression consacrée, le terme relève surtout du folklore.

« Historiquement, quand on parlait d’“été indien”, on faisait référence à une période de redoux de quelques jours suivant un premier gel, explique M. Monette. Le problème, c’est que les différentes régions du Québec n’ont pas toutes leur premier gel en même temps. On se retrouvait alors souvent dans la situation où tout le Québec avait son “été indien” sauf Montréal, où il faisait tout de même très chaud. »

Lui et son collègue météorologue d’Environnement Canada s’entendent pour dire que ces critères « scientifiques » n’ont jamais été officiels. « C’était un peu une expression fourre-tout pour dire que la température était au-dessus de la normale. Alors, on préfère maintenant parler de douceur exceptionnelle », résume l’expert de MétéoMédia.

Météorologiquement parlant, cette période de redoux prolongée est causée par « une poussée d’air froid dans l’ouest du continent, qui favorise une poussée d’air chaud dans l’est en contrepartie. On parle de dépassement des masses d’air à grande échelle, explique Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada. Ce phénomène, qui n’arrive pas nécessairement chaque année, était historiquement associé à l’“été indien”. »

Une question de respect

La question de la sensibilité aux communautés autochtones semble peser dans la réflexion à propos de l’expression, tant à Environnement Canada qu’à MétéoMédia.

Le créateur de contenu abénaquis Xavier Watso soulignait d’ailleurs il y a quelques jours sur TikTok qu’il préférait lui-même l’expression « redoux d’automne ». « Les Autochtones ne sont pas des Indiens, ça n’a pas rapport. […] Je sais qu’il y en a qui vont dire qu’il y a plein d’autres problèmes dans la vie : je suis d’accord. Mais on s’attaque aussi à ces problèmes-là. »

Au sein des Premières Nations, tous ne partagent par contre pas cet avis. En novembre 2020, au micro de Patrick Masbourian, l’ethnologue huronne-wendate Isabelle Picard, première spécialiste des affaires autochtones à Radio-Canada, expliquait d’ailleurs que les opinions sur la question étaient divisées.

« Été indien » ou changements climatiques ?

Quoi qu’il en soit, l’expression chantée par Joe Dassin continuera probablement de faire partie de la langue de tous les jours. « Personnellement, je l’utilise encore. C’est une expression courante pour parler de ce phénomène », indique la météorologue Dominique Paquin, du consortium Ouranos sur la climatologie régionale.

La spécialiste en analyse climatique croit que la période de redoux actuelle est plutôt attribuable aux changements climatiques . « La période de chaleur qu’on traverse cet automne est trop longue. On annonce encore du temps chaud cette semaine et la semaine prochaine. Mon intuition est qu’on ne peut pas parler de “l’été indien”, qui fait référence à une période plus courte. »

Une chose est claire : depuis deux semaines, les météorologues québécois enregistrent des températures nettement au-dessus de la normale. « C’est une tendance généralisée qui est liée à la crise climatique. Il va faire de plus en plus chaud dans les prochaines années », conclut-elle.