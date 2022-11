Le studio Onoma ferme ses portes

Le studio de jeux vidéo montréalais Onoma ferme ses portes, seulement quelques mois après avoir été racheté par le groupe suédois Embracer.

L’annonce a été faite mardi après-midi. Dans un communiqué envoyé depuis Londres, le distributeur européen annonce qu’il en « concentre ses futures capacités de production sur ses studios phares, Crystal Dynamics et Eidos-Montréal ».

La fermeture d’Onoma touche environ 200 employés « qui seront entièrement soutenus tout au long de cette transition », avance le groupe Embracer. L’entreprise indique vouloir, « dans la mesure du possible », placer certains des employés licenciés à des « postes ouverts chez Crystal Dynamics et Eidos-Montréal, mais elle reconnaît que de nombreux collègues » devront trouver un travail « en dehors du groupe ».

Square Enix Montréal, renommé Onoma il y a trois semaines, est l’un des grands joueurs de l’industrie montréalaise. Onoma a notamment développé Hitman Go, Lara Croft Go, et Deux Ex Go.

Plus de détails suivront.