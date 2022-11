Montréal ajoutera 200 km de pistes cyclables d’ici 5 ans

Montréal ajoutera 200 kilomètres de pistes cyclables sécurisées à son réseau au cours des cinq prochaines années. Dans le cadre de son plan Vision vélo 2023-2027, la Ville procédera à l’aménagement de nouveaux tronçons du Réseau express vélo (REV), notamment sur la rue Jean-Talon et sur le boulevard Henri-Bourassa.

Par souci d’équité, la ville ajoutera des pistes cyclables et améliorera les infrastructures pour vélos dans 17 des 19 arrondissements montréalais.

Selon la conseillère Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif, la réalisation du REV Saint-Denis a démontré que les voies cyclables sécurisées profitent non seulement aux cyclistes, mais également aux piétons et aux commerçants.

L’annonce a été faite par l’administration de Valérie Plante mardi en présence de plusieurs maires et mairesses d’arrondissement, ainsi que de la directrice régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, la Dre Mylène Drouin. « Ça témoigne d’un nouveau paradigme qui s’est installé depuis plusieurs années », a indiqué Dre Drouin qui a insisté sur l’importance d’une équité territoriale et de l’implantation d’infrastructures cyclables dans les quartiers moins nantis.

Rappelons qu’en avril dernier, la DRSP de Montréal avait déposé une évaluation d’impact du REV qui recommandait d’augmenter les investissements dans les quartiers moins bien desservis par le réseau cyclable actuel pour rejoindre des populations plus vulnérables.

Quelques projets de la Vision vélo 2023-2027 :

l’aménagement du REV Jean-Talon ;

l’aménagement du REV Henri-Bourassa ;

l’aménagement du REV Lacordaire ;

la mise à niveau et le prolongement la piste cyclable Côte-Sainte-Catherine, pour sécuriser l’intersection du Parc et Mont-Royal ;

le réaménagement de la piste de la Commune, entre Berri et Saint-Laurent ;

la création d’une piste cyclable sur la rue Hochelaga, pour relier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie ;

l’ajout de pistes cyclables sur Prieur et Charleroi, qui permettront de relier Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord ;

l’aménagement, dans l’Ouest-de-l’île, de la branche Sainte-Anne-de-Bellevue et de la branche Deux-Montagnes de la véloroute, dans l’axe du REM de l’Ouest.

D’autres détails suivront.