Début des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine débutent aujourd’hui. Ainsi, à compter d’aujourd’hui, et ce, pendant trois ans, un seul tube du tunnel est ouvert. La circulation en direction sud est réduite à une voie, alors que deux voies sont accessibles en direction nord.

Il faudra alors compter trois fois plus de temps pour se rendre à Montréal depuis la Rive-Sud et quatre fois plus de temps pour le trajet inverse, selon les estimations les plus pessimistes de Transport Québec.