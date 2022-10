Louis-Hippolyte-La Fontaine: des solutions créatives à la congestion

Les entreprises se creusent les méninges pour trouver une façon de contourner le problème.

« Je pense que ça va être invivable ». Comme des milliers d’autres Montréalais, François Chassaing appréhende la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à partir de ce lundi, et pour trois ans. Son plan B ? « J’imagine devoir partir à 5 h du matin plutôt que 6 h 30 et 7 h de matin et rentrer plus tard chez moi. Je vais passer moins de temps avec mon bébé et ma femme. »

« L’autre solution, ça va être le pont Jacques-Cartier, mais j’imagine celui-là aussi sera très très bouché. C’est beaucoup de stress, beaucoup de temps perdu, et je ne peux pas prendre les transports en commun, j’ai des clients partout au Québec. »

Pour pallier ces retards appréhendés, certaines entreprises de la Rive-Sud réfléchissent à l’ouverture de « bureaux satellites » à Montréal, confirme Stéphanie Brodeur, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

« J’ai une grande entreprise avec 30 % de leurs employés qui viennent de Montréal. Tout ça suscite une grande inquiétude. Ils pensent ouvrir des bureaux satellites à Montréal pour que les employés qui ne peuvent pas traverser. Est-ce que ça va se faire ? Je ne sais pas encore. »

L’idée de loger des employés dans des hôtels de la Rive-Sud circule aussi. « Est ce que c’est viable a long terme avec une famille et tout ? Je ne sais pas. »

Le télétravail apparaît à son avis comme la meilleure des solutions pour éviter la congestion. Mais pour plusieurs travailleurs et surtout les camionneurs, cette option est impossible. Environ 120 000 véhicules empruntent quotidiennement le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dont 13 % sont des poids lourds.

« Plusieurs entreprises songent à se regrouper pour partager les frais. Il y a comme une solidarité qui va se développer », ajoute-t-elle. « J’ai un transport qui prévoit louer un espace à [un autre transporteur] pour ses tracteurs, et l’autre va lui louer un petit espace pour ses remorques. »

Malgré que l’ampleur du chantier soit connue depuis plusieurs mois, Stéphanie Brodeur estime que bien des automobilistes ne reconsidéreront leurs options qu’une fois passé les premiers jours dans le trafic. « C’est là qui vont prendre les décisions. »

Quelles sont les options ?

Le volume de déplacements en voiture a retrouvé son niveau prépandémique, mais pas le transport en commun. La fréquentation n’atteint présentement que 70 % du niveau de 2019. C’est sur ce point qu’insiste Transport Québec afin de « mitiger » l’impact des travaux.

Les résidents de Boucherville, Beloeil, Sainte-Julie et Varennes pourront emprunter le stationnement incitatif de leur municipalité afin de profiter de nouvelles lignes de transport gratuites (RTL-61, RTL-461, exo-520, exo-521 et exo-532). Des titres de transport seront remis gratuitement aux usagers pour qu’ils puissent poursuivre leurs déplacements à Montréal sans frais.

Tous les autobus, les taxis et les voitures avec plus de trois occupants pourront circuler dans la voie d’accotement jusqu’à l’entrée du tunnel, évitant le gros de la congestion. « Une fois qu’on est dans le tunnel, ça roule », relativise Louis-André Bertrand, porte-parole à Transport Québec.

Toutes ces mécaniques ne tiennent qu’à un pépin. Un accrochage et tout pourrait s’arrêter pour de longues minutes, malgré des remorqueuses stationnées en tout temps aux extrémités du tunnel. On recense un peu moins d’une centaine d’accrochages annuellement dans le pont-tunnel.

Le métro Longueuil pourra aussi garantir les déplacements. Le nombre de départ sur la ligne jaune sera augmenté de 25 % entre 6 h et 22 h 30 afin d’accélérer le transit.

L’option maritime s’offre aussi via la navette fluviale entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive dans l’est de Montréal. Ce service est offert jusqu’à l’arrivée des glaces. L’an prochain, une seconde navette fluviale assurera un lien entre le quai municipal de Boucherville et le Vieux-Port de Montréal.

Si rien de change dans les habitudes de transport de la population, il faudra compter trois fois plus de temps pour se rendre à Montréal depuis la Rive-Sud et quatre fois plus de temps pour le trajet inverse, selon les estimations de Transport Québec.