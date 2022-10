Quoi retenir de la fin de semaine?

Bousculade mortelle lors d’une fête d’Halloween

Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a promis dimanche une enquête « rigoureuse » sur le mouvement de foule qui a fait 153 morts la veille à Séoul, où des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, célébraient Halloween pour la première fois depuis la pandémie.

Déplorant « une tragédie et un désastre qui n’auraient pas dû se produire », M. Yoon a décrété un deuil national. Il a promis que son gouvernement enquêterait « rigoureusement » pour déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l’histoire récente de la Corée du Sud, et s’assurer qu’un tel drame « ne se reproduise plus ».

La nuit a viré au cauchemar dans le quartier d’Itaewon, connu pour son atmosphère cosmopolite, ses bars et ses lieux de fête en tout genre dans un dédale d’étroites ruelles. « Les gens étaient les uns sur les autres, comme dans une tombe. Certains perdaient connaissance progressivement, d’autres étaient manifestement morts », a déclaré un témoin non identifié à l’agence Yonhap.

Sur le trottoir, des corps ont été alignés sous des couvertures ou autres linceuls de fortune. Dans la rue, des passants pratiquaient des massages cardiaques à la demande des pompiers débordés, pendant que des personnes déguisées ou en tenue de soirée couraient en panique.