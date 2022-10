Une chaîne humaine de plus d’un kilomètre en soutien au peuple iranien

Une chaîne humaine de plus d’un kilomètre a pris forme samedi après-midi sur le trottoir de la rue Sherbrooke, au centre-ville de Montréal, dans le cadre d’une série de manifestations tenues un peu partout au pays et ailleurs dans le monde pour condamner le régime dictatorial iranien qui accumule les bavures à l’endroit de sa population.

Les drapeaux d’Iran flottaient à perte de vue le long de la rue Sherbrooke Ouest samedi après-midi, tout comme les affiches dénonçant la dictature religieuse de l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l’Iran, qui a réprimé avec violence dans les dernières semaines les protestations tenues au pays pour dénoncer les droits et libertés bafoués de sa population. Plus de 2000 personnes ont pris part à cette mobilisation, qui a notamment longé l’Université McGill. L’événement était organisé par l’Association des victimes du vol PS752, l’avion qui a été détruit en Iran en janvier 2020, faisant 176 morts.

« Arrêter le massacre en Iran », pouvait-on lire sur une affiche, tandis que résonnait une interprétation en arabe du célèbre chant de révolte italien Bella ciao. « Le régime islamique doit partir », réclamait une autre pancarte brandie dans la foule.

Selon le plus récent bilan de l’ONG Iran Human Rights, basé à Oslo, plus de 250 personnes, incluant 34 enfants, ont été tuées pendant les manifestations tenues depuis le décès le 16 septembre dernier de Mahsa Amini. La jeune Kurde de 22 ans avait été brutalisée et arrêtée à Téhéran trois jours plus tôt par la police des moeurs pour une infraction au code vestimentaire de la République islamique. « Dis son nom : Mahsa Amini ! » ont d’ailleurs scandé les manifestants à maintes reprises samedi.

« Vous savez ce qu’ils veulent, les Iraniens ? Ils veulent juste pouvoir s’habiller comme ils le veulent », a lancé au Devoir Kia Tabou, qui a pris part à cette chaîne humaine samedi. Il a d’ailleurs pressé le gouvernement de Justin Trudeau de mettre en place plus de sanctions contre le régime iranien afin de contribuer à ébranler celui-ci. « Il ne faut pas juste supporter [le mouvement de contestation au régime iranien]. Il faut prendre des actions », a-t-il insisté.

Cette mobilisation s’inscrit dans une série de chaînes humaines similaires organisées notamment à Ottawa, à Winnipeg, à Calgary et à Vancouver à différents moments, samedi, sans compter celles qui ont pris place dans d’autres villes à travers le monde. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d’ailleurs participé à la mobilisation tenue à Ottawa aujourd’hui afin de joindre sa voix aux manifestants et promettre plus de sanctions contre le régime iranien.

« Il faut que la communauté internationale agisse [contre le régime iranien] », a elle aussi plaidé Mitra Arya, qui estime que la vaste majorité de la population iranienne s’oppose à la dictature islamique au pouvoir depuis 1979 dans ce pays du Moyen-Orient. « Nous voulons faire entendre notre voix parce que le peuple en Iran, il n’a pas de voix », a poursuivi la manifestante.

« Tout le monde est dans la rue »

Mais les protestations qui ont lieu en Iran et ailleurs ne seront pas suffisantes pour faire tomber le régime de l’ayatollah Ali Khamenei, convient Sarah, la porte-parole de l’Association des femmes iraniennes de Montréal. Celle-ci a demandé à taire son nom de famille, car elle compte voyager en Iran prochainement et craint de ne pas pouvoir entrer au pays si elle affiche ses positions publiquement. « Les manifestations ne seront pas suffisantes. Mais en même temps, il y a des grèves qui prennent forme dans le pays », relève l’avocate de formation.

« Les avocats sont dans la rue, les médecins, les étudiants. Tout le monde est dans la rue », note-t-elle, tout en déplorant « la force » utilisée par les autorités iraniennes pour « réprimer » les manifestants qui osent protester dans les rues du pays, malgré les risques encourus pour leur sécurité.

Des travailleurs dans l’industrie du pétrole ont aussi entamé des grèves dans les dernières semaines en Iran, ce qui pourrait faire particulièrement mal à l’économie du pays, qui gravite autour de l’or noir. Autant de mobilisations qui laissent croire à Sarah que le régime islamique pourrait bel et bien finir par s’effondrer. « Ça ne peut pas aboutir tout de suite, mais il faut avoir espoir parce que ce gouvernement ne peut pas rester au pouvoir. »