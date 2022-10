Concordia s’excuse pour le racisme systémique

Un demi-siècle après l’émeute étudiante de 1969 qui dénonçait le racisme institutionnel à l’Université Concordia, l’établissement a présenté ses excuses aux personnes noires qui ont été arrêtées, emprisonnées, brutalisées ou marginalisées dans la foulée de ces événements violents.

L’université anglophone montréalaise a mené depuis deux ans un vaste exercice visant à tourner la page sur ce qu’elle considère comme le « racisme systémique » qui continue de sévir sur le campus et ailleurs au pays — y compris au Québec.

Dans un rapport de 108 pages dévoilé vendredi, l’établissement prend une série d’engagements pour réparer ses relations avec la communauté noire. L’Université s’engage à augmenter le nombre de personnes noires parmi la population étudiante et toutes les catégories de personnel. Elle s’apprête aussi à « renommer ses principales installations en tenant compte de ses relations historiques avec les communautés noires et autochtones ».

Le recteur de l’Université Concordia, Graham Carr, a présenté ses excuses à la communauté noire lors d’une cérémonie, vendredi après-midi. Il a évoqué sans détour cette page sombre — et méconnue — de l’histoire montréalaise : 97 étudiants avaient été arrêtés brutalement lorsque leurs dénonciations du racisme institutionnel à l’Université Sir George Williams (l’ancêtre de Concordia, née en 1974 de la fusion de cette université anglophone et du Collège Loyola), rejetées par l’établissement, avaient viré à l’émeute, à l’hiver 1969.

« Malheureusement, les mesures prises par l’Université, tout autant que son inaction, témoignaient sans équivoque de l’existence d’un racisme institutionnel. Ce comportement a eu de vastes conséquences négatives dans les communautés noires non seulement à Montréal, mais aussi ailleurs dans le monde — en particulier dans les Caraïbes, d’où venaient plusieurs des étudiants impliqués dans la manifestation de la Sir George Williams University », a déclaré le recteur.

« Nous reconnaissons les conséquences graves et souvent désastreuses des mesures prises par l’Université à l’époque et leurs répercussions persistantes au fil des ans. En outre, nous regrettons profondément notre silence au fil des décennies qui ont suivi la manifestation. Ce silence a participé à la fragilisation de la confiance ainsi qu’à la rupture des liens entre l’Université Concordia et les communautés noires. Il n’aurait pas dû falloir plus de 50 ans pour reconnaître les erreurs qui ont été commises à cette époque », a-t-il ajouté.

Le groupe de travail sur le racisme à Concordia a été formé dans la foulée de la mort violente de George Floyd, un Noir américain tué par la police en mai 2020 à Minneapolis, au Minnesota. La violence policière contre les Noirs aux États-Unis a suscité une vague d’indignation partout dans le monde, y compris à Montréal. Le « racisme systémique » est revenu à l’avant-scène au Québec, en raison aussi des mauvais traitements infligés aux Autochtones.

Discrimination et violence

Cet épisode douloureux a commencé en mai 1968. Six étudiants noirs de l’Université Sir George Williams avaient porté plainte pour discrimination contre un professeur adjoint de biologie, Perry Anderson. Malgré des faits démontrant qu’il traitait différemment les étudiants noirs, notamment en leur accordant des notes systématiquement inférieures à celles de leurs camarades blancs, l’Université avait rejeté les dénonciations de racisme.

Rodney John, originaire de Saint-Vincent, dans les Caraïbes, était dans la classe du professeur Anderson en 1968. Les 13 étudiants noirs du groupe ont tous subi de la discrimination de la part de l’enseignant, selon lui. « Il nous jugeait clairement inférieurs aux étudiants blancs », a raconté le retraité lors d’une cérémonie à Concordia, vendredi.

Un étudiant blanc qui avait copié mot pour mot le travail d’un collègue noir a ainsi obtenu 9 sur 10 — deux points de plus que son camarade noir.

La direction du département a exonéré le professeur Anderson de tout blâme, mais le rapport n’a jamais été rendu public. « On m’a répondu qu’il a été perdu dans le courrier interne », s’est rappelé Rodney John.

Environ 400 étudiants ont protesté en occupant le laboratoire informatique de l’établissement le 29 janvier 1969. La manifestation est restée pacifique jusqu’au 11 février, quand l’établissement a demandé à la police de mettre fin à l’occupation. Les étudiants ont saccagé le laboratoire et lancé des objets par les fenêtres. Un incendie a éclaté.

Les policiers ont arrêté 97 étudiants, de façon « parfois violente », reconnaît l’Université Concordia. « Cesarrestations ainsi que la neutralisation de la manifestation ont eu des conséquences graves et persistantes sur la vie de nombreuses personnes. Des peines d’emprisonnement, des expulsions, des traumatismes psychologiques, des blessures physiques, des pertes d’emploi, l’aliénation sociale et l’interruption — voire l’abandon — d’études universitaires », a dit le recteur de Concordia.

« Comme des criminels »

La Montréalaise Lynne Murray fait partie des 38 étudiants noirs (sur un total du 97) arrêtés ce jour-là. Elle a été détenue plusieurs semaines pour avoir dénoncé le racisme qui était bien réel, selon elle. « On s’est fait étiqueter comme des criminels. C’est une tache qui reste à jamais tatouée sur nos vies », a-t-elle raconté vendredi.

Les manifestants ont eu des difficultés à voyager, à trouver du travail et à se loger. La plupart ont, malgré tout, obtenu leur diplôme (dans une autre université pour Lynne Murray) et sont devenus avocat, comptable, travailleur social, juge…

Deux des étudiants arrêtés sont devenus d’illustres personnages : Roosevelt « Rosie » Douglas, condamné à deux ans d’emprisonnement, a été premier ministre de la Dominique, son pays d’origine, et Anne Cools, originaire de la Barbade, condamnée à quatre mois d’emprisonnement, a été nommée sénatrice à Ottawa. Mais d’autres étudiants victimes de la répression vivent encore des séquelles des événements racistes de 1969, selon le rapport dévoilé vendredi.

Angélique Willkie, présidente du groupe de travail et conseillère spéciale en matière d’intégration des Noirs à Concordia, dit souhaiter que les excuses du recteur mènent à une nouvelle ère « pour que ces événements-là ne puissent plus se reproduire ».

« J’ai un fils de 18 ans et j’ai envie de pouvoir lui dire : “Concordia est un endroit où ta voix compte” », dit-elle au Devoir.

