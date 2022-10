Front commun des syndicats

Le front commun intersyndical, composé des membres de la CSQ, de la CSN, de la FTQ et de l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux), doit dévoiler ce matin ses demandes en vue de la prochaine négociation du secteur public.

Les conventions collectives viennent à échéance le 31 mars prochain. Les demandes devraient s’ancrer dans un contexte d’inflation et de pénurie de main-d’oeuvre.