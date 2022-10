Valérie Plante prête à «se battre» contre Postes Canada

Après avoir tenté d’entamer un dialogue avec Postes Canada, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’écarte pas la possibilité d’engager un recours judiciaire contre la société d’État, qu’elle accuse de contribuer au « gaspillage » en continuant de distribuer le Publisac sur le territoire de la métropole.

L’image est forte : Mme Plante a tenu un point de presse jeudi avant-midi devant un camion rempli de ballots de papier constitués essentiellement des circulaires de la marque Publisac totalisant au moins 16 tonnes, selon son estimation.

« On est ici pour montrer aux Montréalais et aux Montréalaises, mais surtout montrer à Postes Canada et au gouvernement fédéral ce que ça représente tous les Publisac qui ne sont pas souhaités dans les maisons et qui se retrouvent dans les centres de traitement [des matières recyclables] », a déclaré Mme Plante lors d’un événement médiatique couru tenu dans un parc de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

À compter de mai 2023, une nouvelle réglementation montréalaise aura pour effet de limiter la distribution des circulaires, comme le Publisac, aux personnes qui en feront la demande explicitement. Or, « 82 % des Montréalais ont dit qu’ils sont contre le Publisac et là, ils vont continuer à le recevoir quand même », a déploré Mme Plante jeudi.

En réplique à cette réglementation, plusieurs grandes entreprises se sont en effet tournées vers Postes Canada afin que le Publisac continue d’être distribué, dans le cadre de projets pilotes, dans différents arrondissements de Montréal, incluant Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. Consternée par cette situation, Mme Plante a acheminé une lettre récemment à Postes Canada et au gouvernement fédéral pour leur demander de respecter la réglementation municipale.

« Postes Canada a pris une décision d’affaires en décidant que le Publisac peut être distribué par les facteurs et les factrices de Postes Canada, dénonce la mairesse. Et on a interpellé aussi le gouvernement fédéral en disant que notre règlement, il est valide. L’autonomie des villes est importante. Les citoyens se sont prononcés : ils veulent qu’on agisse pour la planète et qu’on réduise à la source. Donc le modèle basé sur le gaspillage, on n’en veut pas à Montréal. »

« Une bataille » en vue

Or, en réponse à sa requête, Postes Canada a déclaré qu’elle se doit, par la loi, de distribuer le Publisac. Une analyse que rejette la Ville, qui affirme plutôt que ce sont les lettres et les colis destinés à des adresses précises qui doivent être distribués par la société d’État, et non pas des circulaires.

« Ils ont une obligation de distribuer des lettres parce qu’elles ont une adresse. Donc à moins que chaque Publisac ait une adresse, ils n’ont pas l’obligation de [le distribuer] », a fait valoir la mairesse. Cette dernière estime donc que des motifs financiers se cachent dans le refus de Postes Canada de collaborer avec la Ville dans ce dossier.

Questionnée à savoir si la Ville pourrait se rendre devant les tribunaux pour tenter de forcer la main à Postes Canada, Mme Plante n’a pas écarté cette option. La Ville a d’ailleurs déjà consulté son service juridique dans cette affaire. « Ça ne tient pas la route [la position de Postes Canada]. Donc on va continuer à se battre. C’est évident. »

Plus de détails suivront.