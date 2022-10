Décès de Larry Hodgson, le «jardinier paresseux»

Le chroniqueur horticole Larry Hodgson est mort, a annoncé jeudi son fils Mathieu sur le site du « jardinier paresseux », le surnom adopté par son père.

M. Hodgson souffrait d’une fibrose pulmonaire dégénérative depuis 2016.

Il avait été hospitalisé 19 octobre dernier, « faute de pouvoir recevoir à la maison les soins qui lui étaient devenus nécessaires », écrit-il. « Il a choisi de recourir à l’aide médicale à mourir ».

« Ses derniers jours ont été confortables et sereins », a ajouté Mathieu Hodgson.

Le « jardinier paresseux » était connu par plus d’une génération d’horticulteurs en herbe grâce à ses chroniques dans les médias. Il a notamment écrit pendant 38 ans pour le quotidien Le Soleil.

Il laisse dans le deuil son fils Mathieu et sa conjointe, son épouse Marie et les enfants de son épouse et leurs conjoints.