Le deuil invisible

Ce texte fait partie du cahier spécial Religions et rites funéraires

On estime que chaque décès crée neuf personnes endeuillées. Si la pandémie a fait des milliers de morts au Canada, ces décès ont donc endeuillé des centaines de milliers de personnes. Dans le contexte de restrictions sévères pendant la pandémie, ces personnes n’ont souvent pas pu dire au revoir à leur proche ni organiser de rite funéraire. Des chercheurs ont décidé de se pencher sur ce phénomène.

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) mène actuellement une vaste étude sur le deuil en pandémie, avec 955 répondants au total. Si, en temps normal, de 7 % à 10 % des personnes endeuillées ont de grandes difficultés à traverser un deuil et ont besoin de soins médicaux ou psychologiques, la pandémie a fait doubler cette proportion. « Ce qu’on a d’abord constaté au début de l’étude, c’est que 20 % des personnes interrogées présentaient des signes de deuil pathologique. Donc, on était inquiets », résume le professeur et chercheur de l’UQAC Jacques Cherblanc, qui dirige l’étude.

En plus des données quantitatives, les chercheurs mènent des entrevues qualitatives pour répondre à la question suivante : « De quelles manières les personnes endeuillées ont traversé cette expérience de décès et de deuil dans le contexte inédit de la pandémie ? »

« On souhaite étudier l’état de santé global de ces personnes. La santé physique, mais aussi la santé mentale et spirituelle, et voir comment cette santé évolue avec le temps », explique M. Cherblanc.

Le temps des adieux

Une des notions qui revient le plus dans les témoignages est le manque de temps pour dire au revoir à leur proche. « Mon parrain est mort une semaine plus tard. Je n’ai pas été autorisé à le voir plus de 15 minutes après 8 heures de voiture », témoigne par exemple un répondant.

Plusieurs n’ont tout simplement jamais pu voir leur proche en raison des restrictions dans les centres hospitaliers. L’expérience est alors similaire à celle dont un proche a été porté disparu et dont le corps n’a jamais été retrouvé. « Des gens n’ont jamais vu le corps. Ils sont arrivés et le cercueil était fermé. Ils me disent : “Je ne sais même pas si ma mère ou mon père est vraiment décédé” », rapporte M. Cherblanc.

Le fait de ne pouvoir accompagner une personne en fin de vie « peut provoquer une détresse émotionnelle et de l’anxiété », surtout dans un contexte où, bien souvent, « la décision revenait au personnel soignant », peut-on lire dans une publication des chercheurs. « Certains soignants ont appliqué les règles de manière stricte, sans égard ou souci du bien-être d’autrui, des conditions d’application qui, pour certaines règles, étaient à la limite de l’inhumanisme. »

La non-reconnaissance sociale du deuil

Or, ce qui facilite le deuil, c’est le sens qu’on lui donne, explique M. Cherblanc. « Pour que le deuil aie du sens, il faut raconter, il faut dire, extérioriser ce qu’on a vécu. Mais les personnes qui ont perdu quelqu’un pendant la pandémie, souvent, ne savent même pas comment la personne est partie. Il manque ce chapitre du deuil. Alors on imagine et on craint. »

Une autre complication au processus de deuil a été l’impossibilité d’organiser des rites funéraires. Lorsque cela a été de nouveau possible, en 2021, les salons funéraires étaient alors débordés. Les événements ont dû être de nouveau reportés, voire annulés. « Le décès de la personne n’a pas pu être reconnu socialement », résume le chercheur.

Certaines personnes ont tout de même organisé un rite, mais bien plus tard. « Cela n’a pas eu le sens qu’elles auraient souhaité. On se retrouve à un moment du vécu du deuil qui devrait être la réintégration dans la société. Mais il manque l’étape du milieu pour la personne endeuillée : que sa perte est signifiante, que son chagrin a été reconnu. »

Par ailleurs, puisque ce sont souvent des personnes âgées qui sont décédées, l’entourage a tendance à diminuer la souffrance occasionnée, puisque c’est « normal » qu’une personne âgée décède. « Or, ce n’est pas parce que c’est normal que cela ne fait pas mal », explique le chercheur.

Laisser les personnes endeuillées parler

Le chercheur voudrait adresser un message aux décideurs politiques et à ceux du milieu de la santé, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont une personne endeuillée dans leur entourage. « Il y a eu tellement de personnes endeuillées et de deuils perturbés pendant la pandémie ! Toutes ces personnes-là ne pourront pas rencontrer un intervenant psychosocial et recevoir l’aide dont elles auraient besoin, il faut donc faire quelque chose socialement. »

Les chercheurs de l’étude recommandent de « resocialiser le deuil » afin qu’il ne soit plus invisible. « Pour traverser un deuil, il faut donner un sens à la perte. Qu’est-ce qui s’est passé ? Comment est-ce que je le vis ? Qu’est-ce que je garde de la personne défunte ? Comment est-ce que je développe une nouvelle relation avec la personne défunte ? » illustre M. Cherblanc. « Il faut que la personne puisse parler de la personne défunte. De ce qu’elle a vécu, du moment du décès, mais aussi de ce que la personne était avant de décéder. »

« En tant qu’ami, collègue, voisin, je peux participer à la mise en sens de la perte que la personne a vécue. Partager sa perte, en parler, c’est aussi répartir le poids de sa douleur sur plusieurs épaules. »

En d’autres mots, il faut être ouvert et attentif à ces personnes. « Si la personne a besoin de parler, il faut lui laisser cette place pour qu’elle sente que sa perte est reconnue. Les écouter, tout simplement. Ne pas dire : “C’est correct, ça va passer.” Il faut prendre soin socialement des personnes endeuillées », conclut-il.

