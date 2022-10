Les cérémonies funéraires en transformation

Ce texte fait partie du cahier spécial Religions et rites funéraires

De plus en plus de personnes endeuillées optent pour la crémation ou choisissent de célébrer les funérailles d’un être cher sans passer par des services professionnels, souligne le directeur général de la Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ), Alain Leclerc. La pandémie aurait suscité plusieurs changements dans le domaine mortuaire, soutient-il.

En 2020, la COVID-19 a causé près de 8500 décès à l’échelle de la province. Un nombre important de ménages ont dû se résigner à incinérer la dépouille de leur proche, faute de pouvoir se réunir devant sa bière en raison des mesures de confinement alors en vigueur. Tandis qu’avant la première vague le taux de crémation chez les membres de la FCFQ dépassait les 70 %, il a atteint presque 100 % en 2021.

« Des familles habituées à exposer les corps se sont rendu compte que, coudonc, ce n’était pas si pire que ça, l’incinération », rapporte Alain Leclerc. À ce jour, la proportion de crémation demeure très élevée dans le réseau.

Quand les rassemblements dans les salons sont redevenus possibles, beaucoup ont abandonné les cérémonies reportées. « On rappelait nos clients et ils nous disaient : “Laissez donc faire, on n’en fera pas, des funérailles, ça fait un an que mon oncle est mort et, dans le fond, on n’en a plus besoin” », se souvient l’économiste de formation, qui travaille dans le milieu funéraire depuis 1986. « Ce qu’on observe depuis un bout de temps, c’est que les gens organisent des funérailles, mais par eux-mêmes. Ils prennent les cendres, vont les porter au chalet, vont les répandre et se font une petite cérémonie », ajoute-t-il.

Ces nouvelles pratiques sont-elles là pour de bon ? Difficile d’émettre une hypothèse, admet Alain Leclerc. Il suppose que si certaines personnes boudent les entreprises funéraires, ce n’est pas par choix, mais parce qu’elles sont par moments en décalage avec leurs attentes. Il explique : le maître de cérémonie des rituels mortuaires était autrefois le curé ; quand nous avons quitté les églises, des religieux à la retraite, puis des laïcs l’ont remplacé. Le rôle de célébrant reste aujourd’hui à redéfinir, il faudrait même, peut-être, en faire un métier, croit celui qui représente 20 coopératives à travers le Québec.

Au cours des deux prochaines années, la FCFQ entreprendra « une grosse démarche » pour former des célébrants à même de soutenir leurs clients dans une épreuve difficile et de tirer un portrait fidèle des défunts, qui pourront ainsi créer et animer des hommages touchants, davantage à leur image.

Il y aurait moins de tolérance pour les funérailles génériques : « Je pense que les gens sont tannés et se disent : tant qu’à avoir ça, on aime mieux ne rien faire. Ils veulent quelque chose de pertinent, qui a du sens », indique Alain Leclerc.

L’importance de se retrouver

Programmes traditionnels avec messe à l’église, cocktails dînatoires, vins et fromages, entre frères et soeurs ou grand rassemblement : les rites funéraires prennent aujourd’hui plusieurs formes. À la Corporation des thanatologues du Québec (CTQ), on note que la population accorde de plus en plus d’importance à la commémoration, qu’elle prenne place en salon ou à la maison.

Sa directrice générale, Annie Saint-Pierre, se rappelle une époque pas si lointaine où la mort était taboue. Il fallait taire la perte, se présenter au travail quand même, en prétendant que tout allait comme sur des roulettes. On pressait l’étape des obsèques. Or, depuis quelques années, les Québécoises et les Québécois sont plus sensibilisés aux questions de santé mentale et, par la bande, au processus du deuil. Ils saisissent que vivre leurs émotions et formuler un dernier au revoir en règle aux disparus est un premier pas vers l’acceptation.

« En ayant été privées de rassemblement pendant les funérailles durant deux ans, les familles ont compris à quel point c’est important de se retrouver, de se recueillir, tout en offrant la possibilité d’assister aux cérémonies ou d’offrir des services par l’entremise des technologies », ajoute-t-elle.

Le 2.0 a bel et bien fait son entrée dans les salons, et le contexte sanitaire a accéléré la transition. On peut maintenant magasiner un cercueil sur la Toile, visiter un complexe funéraire virtuellement… et participer à des funérailles à distance. Les services de webdiffusion, offerts avant 2020, demeuraient très impopulaires. Ils sont désormais populaires, car les clients ont expérimenté leur utilité durant la pandémie. Les choses évoluent : omettre de se présenter en chair et en os dans un salon se tenant à des heures de voiture devient socialement plus acceptable, selon Alain Leclerc.

Au terme du 66e congrès annuel de la CTQ, qui s’est déroulé à Saint-Hyacinthe cet automne, les professionnels ont conclu que l’évolution se poursuit dans les services funéraires grâce à l’innovation et à l’intégration des technologies.

Néanmoins, le thanatologue David Beaulieu estime que le numérique, qui occupe une place centrale dans notre quotidien, est paradoxalement sous-exploité dans son industrie. Il y aurait un besoin de développer des outils facilitant le deuil ou les rituels funéraires. C’est justement l’objectif de Fragment, sa start-up qui a lancé, en 2017, Hommage social.

Au téléphone, il lance spontanément une idée : une application mobile de méditation à la Headspace qui pourrait guider les individus confrontés à la mort à tendre l’oreille à leurs émotions, à les accueillir. À ses yeux, trop de concepteurs commettent l’erreur de créer des gadgets sans chercher à faire oeuvre utile. « Ils se disent que si une technologie existe, c’est qu’il faut faire de quoi avec. Non ! Ça aide-tu ? Ça donne-tu de quoi ? »

Avant l’entrevue, David Beaulieu avait reçu un courriel dans lequel on lui présentait une nouveauté sur le marché : une intelligence artificielle prenant l’aspect d’un disparu. Il en est persuadé : un robot simulant une présence serait contre-productif et ne ferait que retarder l’inévitable face-à-face avec le vide laissé derrière l’être aimé.

Hommage social, c’est quoi ? « J’avais tout le temps des demandes pour faire des hommages vidéo. C’était ma tante Fernande qui apportait une boîte de photos et qui disait : “David, scanne-moi ça, on aimerait les voir au salon.” Je me ramassais à réaliser un montage en peu de temps et qui ne représentait pas entièrement la vie de la personne », explique David Beaulieu. De là est née l’idée de créer Hommage social, une plateforme collaborative permettant « à la famille, aux amis d’enfance, aux chums de hockey ou aux collègues de travail » du défunt de mettre en commun rapidement et facilement, depuis leur téléphone intelligent, leur ordinateur ou leurs réseaux sociaux, des images et des clips souvenirs. Le logiciel génère ensuite un diaporama partageable en un clic.

Ainsi, sur invitation, chaque personne prend part à la rétrospective, laquelle se veut plus complète et plus juste. Tout le monde y trouve un peu de réconfort : les proches faisant main basse sur des clichés inédits, comme les anciens camarades de classe se sentant inclus dans la démarche. Depuis cinq ans, un demi-million de documents ont été échangés sur la plateforme offerte dans des salons funéraires en Europe, en Australie, au Canada et aux États-Unis.

