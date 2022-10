De nouvelles données du recensement

Statistique Canada dévoile mercredi matin de nouvelles données tirées du recensement de 2021. Ce sixième rapport se penche sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité ethnoculturelle et religieuse, et la mobilité au pays.

L’agence fédérale prévoit qu’en 2041, le Canada aura une population plus nombreuse et plus cosmopolite, selon une projection publiée en septembre dernier.