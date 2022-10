Un homme possiblement lié au crime organisé retrouvé mort dans un stationnement de Laval

Un homme de 66 ans a été retrouvé mort, mardi matin, dans le stationnement d’un commerce aux abords de l’autoroute 440, à Laval.

Les policiers sont arrivés sur les lieux en début de matinée et ont retrouvé un homme, au sol, atteint de projectiles, a relaté Stéphanie Beshara, porte-parole de la police de Laval.

Son décès a été constaté sur place. L’identité de la victime n’a pas encore été dévoilée par les autorités policières.

Mais l’homme serait connu des milieux policiers, l’événement étant possiblement relié au crime organisé. Pour cette raison, la Sûreté du Québec (SQ) est désormais impliquée dans l’enquête en collaboration avec la police de Laval.

« Présentement, on a des enquêteurs sur place. On a le poste de commandement qui est sur les lieux, et il y a le service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec pour analyser la scène », a indiqué une porte-parole de la SQ, la sergente Catherine Bernard.

L’enquête se poursuit avec la recherche de témoins. La police ne pouvait spécifier mardi en fin d’avant-midi si elle était à la recherche d’un ou plusieurs suspects. Aucune arrestation n’avait encore eu lieu.