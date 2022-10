Régularisation des statuts

Quelque 18 organisations communautaires et syndicales parleront d’une même voix ce matin à Montréal pour demander que l’éventuel programme fédéral de régularisation des personnes sans statut migratoire soit «véritablement inclusif». Parmi les groupes présents, on compte le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et Amnistie internationale Canada francophone.

Ottawa serait en train de travailler à un programme massif de régularisation de personnes sans statut. Le fédéral ne prendrait toutefois pas en contre les travailleurs temporaires ni les demandeurs d’asile — comme ceux qui traversent au pays par le chemin Roxham.