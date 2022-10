Montréal confirme la protection du boisé Steinberg

La Ville de Montréal a confirmé lundi qu’elle protégerait une partie du boisé Steinberg, dans le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe, en vertu d’une entente conclue avec Hydro-Québec. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais le boisé sera enclavé dans un environnement où le camionnage sera important, déplorent les citoyens mobilisés depuis des années pour la protection d’espaces verts dans ce quartier.

Hydro-Québec est parvenue à faire l’acquisition, au coût de 50 millions de dollars, d’un terrain appartenant à Développements Rosmac et situé au nord de la rue Hochelaga, afin d’y construire un nouveau poste de transformation.

En contrepartie, Montréal pourra mettre la main sur le lot où se trouve le boisé Steinberg, situé au sud de la rue Hochelaga, pour la somme de 7,2 millions de dollars. Ce terrain appartenait à Hydro-Québec depuis un an. L’administration Plante avait promis de protéger ce boisé, mais pour y parvenir, il fallait qu’Hydro-Québec puisse trouver un terrain adéquat pour son poste de transformation.

En vertu de cette entente, Montréal fait aussi l’acquisition d’un lot au nord de la rue Hochelaga que n’utilisera pas Hydro-Québec, ce qui porte son investissement total à 27 millions. Ce terrain pourrait accueillir le prolongement du boulevard L’Assomption. « Mais il y a encore des études qui sont en cours », a indiqué le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

7,2 millions C’est le montant que devra débourser la Ville de Montréal pour pouvoir mettre la main sur le lot où se trouve le boisé Steinberg.

Pour le maire Lessard-Blais, cette entente est l’aboutissement de longues négociations et d’une complexe opération visant l’acquisition coordonnée de terrains. « C’est rare qu’on puisse célébrer des gains aussi importants qu’aujourd’hui », a-t-il dit.

La Ville ne compte pas faire des aménagements dans le boisé. Elle espère cependant convaincre le ministère des Transports du Québec de protéger la bande de terrain qu’il détient au sud du boisé et qui comporte des milieux humides.

De son côté, la responsable de la transition écologique et de l’environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, a fait remarquer que Mercier–Hochelaga-Maisonneuve accusait un déficit en matière d’espaces verts, avec un indice de canopée de 19 %, comparativement à 24 % pour la ville de Montréal. La protection du boisé Steinberg contribuera donc à contrer les îlots de chaleur et à réduire les surverses au fleuve, a-t-elle souligné.

Acceptabilité sociale

Compte tenu de l’augmentation de la population dans le secteur, Hydro-Québec souhaitait construire un nouveau poste de transformation, mais elle se heurtait à un enjeu d’acceptabilité sociale puisque, pour réaliser son projet, il lui aurait fallu raser le boisé Steinberg. L’entente conclue avec la Ville et Rosmac lui permet donc de poursuivre son projet sur un autre terrain déjà minéralisé.

L’investissement requis par Hydro-Québec est plus élevé que celui initialement prévu, mais il s’agit d’un « meilleur projet », estime Julie Boucher, vice-présidente, développement durable, relations avec les communautés et communications chez Hydro-Québec. « C’est une option qui est viable d’un point de vue économique et d’un point de vue technique, qui va être mieux acceptée socialement et qui est meilleure pour l’environnement », a-t-elle expliqué lundi. Selon elle, les transactions devraient être conclues d’ici le printemps prochain. Ainsi, le dépôt de l’étude d’impact pourrait avoir lieu en 2024 pour une mise en service en 2028.

Une bonne nouvelle, mais…

Pour les citoyens mobilisés depuis des années pour la protection des espaces verts dans le secteur, la préservation du boisé Steinberg est une bonne nouvelle. « C’est la première fois qu’il y a acquisition d’un terrain. Mais quand on regarde la carte, le secteur [protégé] n’est pas très grand, et le reste est destiné à des projets d’autoroutes et d’augmentation du camionnage », déplore Anaïs Houde, membre de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM.

La remise en fonction des rails du CN, à proximité du boisé Steinberg, et l’augmentation du camionnage font craindre aux citoyens une perte d’accès au site et de connectivité avec les autres espaces verts. D’autres gestes devront être faits par les autorités, croit Mme Houde. « Il y a plein de terrains dans cette zone industrielle qui sont des terrains vagues et des friches et qui méritent vraiment d’être requalifiés et protégés », dit-elle. « Il reste tellement à faire ! »