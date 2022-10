Quoi retenir de la fin de semaine?

L’autrice Lori St-Martin n’est plus

La professeure, écrivaine et traductrice Lori Saint-Martin, qui a marqué la littérature québécoise par ses écrits engagés et son amour de la langue française, est décédée subitement à Paris samedi à l’âge de 63 ans.

« C’est avec consternation et un immense chagrin que nous avons appris ce matin que Lori Saint-Martin est décédée subitement, à Paris, au cours des dernières heures. La triste nouvelle est confirmée, mais nous ne disposons pas de plus amples informations pour le moment », a écrit son éditeur, les Éditions du Boréal, dans un communiqué diffusé samedi matin.

Née en 1959 à Kitchener, en Ontario, celle qui a d’abord grandi au sein d’une famille anglophone a rapidement développé une passion pour la langue française à l’aube de son adolescence. Au cours de sa brillante carrière, Lori Saint-Martin a publié plusieurs recueils de nouvelles et des romans, dont Les portes closes (2013) et Pour qui je me prends (2020).

Mme Saint-Martin a aussi signé, avec son mari, Paul Gagné, plus de 110 traductions de romans et d’essais, de l’anglais vers le français. Quatre de leurs traductions ont été récompensées par les Prix littéraires du Gouverneur général.