Le CF Montréal s’effondre face au New York FC

Les espoirs de championnats se sont envolés dimanche pour le CF Montréal. Le onze montréalais a perdu en quart de finale du tournoi de la MLS 3-1 face au New York FC.

Malgré un soleil radieux inondant un stade Saputo comble, la demi-finale de l’Est a bien mal débuté pour le CF Montréal. Les visiteurs ont ouvert la marque avec seulement 5 minutes écoulées.

Maximiliano Moralez, laissé seul devant la cage béante, a profité de la confusion devant le but pour rapidement inscrire New York au pointage.

Ce but a fouetté les troupes de Wilfried Nancy. Le jeu s’est transporté dans la zone défensive new-yorkaise pour l’essentiel du reste de la demie. Par deux fois, le jeune Isamël Koné a frappé à la porte du gardien de New-Yorkais Sean Johnson. La deuxième fois, son tir a heurté le poteau.

Un cri de joie bien bref a retenti dans le stade lorsque, en réception d’un coup de pied de coin, le ballon s’est retrouvé au fond du filet de New York. Pas de chance : la poussée était hors-jeu et le but, annulé.

Les chances de marquer se sont multipliées pour le onze montréalais. Des tirs cadrés, d’autres tout juste à côté. Des montées rapides et des occasions avortées. Rebelote. Rien de concret au final pour les partisans enthousiasmés venus encourager leurs favoris.

New York, au contraire, a commencé à jouer sur les talons. Leur insistance à tenir leurs adversaires loin du filet leur aura valu trois cartons jaunes, l’un à Kevin O’Toole, l’autre à Santiago Rodríguez et le dernier à Alexander Callens.

Toute cette dynamique s’est écroulée en toute fin de demie. New York a profité d’une de ses rares ouvertures pour doubler son avance. Héber Araújo dos Santos s’est faufilé entre une défense montréalaise poreuse pour marquer à la limite des arrêts de jeu.

La deuxième demie ne fut guère mieux. Une sortie hasardeuse du gardien James Pantemis a fauché un joueur adverse, offrant un coup franc pour New York. Il n’en fallait pas davantage pour que l’écart se creuse à 3-0.

Il n’y avait plus que le petit coin des estrades réservé pour les supporteurs en oranges et les infatigables « ultras » pour témoigner de l’enthousiasme.

Avec le vent de face, les Montréalais peinaient à retrouver leur aisance, accumulant trois cartons jaunes à leur tour.

Malgré le style de jeu très fermé de New York, le CF Montréal a tout de même réussi à ouvrir la marque. À la 85e minute, Djordje Mihailovic a offert un peu de célébrations à une foule déçue, une belle façon d’ailleurs pour lui de dire au revoir à ses supporteurs. Il prendra la route de l’Europe la saison prochaine pour joueur aux Pays-Bas.

Un grand défi

Le CF Montréal a présenté la troisième meilleure fiche en saison régulière de la MLS en 2022, mais New York pouvait se targuer d’avoir une équipe complète, équilibrée, et détentrice du titre de champion. New York City FC demeurait invaincu lors de 12 de ses 13 derniers matchs contre Montréal, toutes compétitions confondues.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au mois de juillet dernier. Le résultat final de 0-0 ne raconte pas toute l’histoire, car Montréal avait nettement dominé la rencontre. Mais c’était un autre New York. Ces derniers connaissaient cet été un creux de vague, avec plusieurs joueurs blessés.

Si Montréal avait remporté la victoire, elle aurait obtenu son laissez-passer pour la finale de l’Est. C’est donc le New York FC qui affrontera le Union de Philadelphie.

La dernière fois que Montréal avait ainsi atteint le carré d’as de la MLS remonte à 2016.