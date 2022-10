Vaste mobilisation contre la violence en Iran

Plus d’un millier de personnes, au bas mot, défilent samedi après-midi dans les rues du centre-ville de Montréal pour dénoncer le régime oppressif au pouvoir en Iran et réclamer le respect des droits et libertés des résidents de ce pays ébranlé depuis des semaines par une série de protestations.

Une imposante foule arborant les couleurs du drapeau iranien s’est d’abord massée près des Jardins Gamelin avant de défiler peu après 14 h 30 sur la rue Berri, puis sur le boulevard René-Lévesque, en direction de la Place du Canada.

De nombreux manifestants brandissent des affiches dénonçant le régime au pouvoir en Iran ou encore montrant le visage de certaines des personnes qui ont péri sous les mains des forces de l’ordre dans ce pays, où des contestations sont souvent réprimées dans la violence. Ils sont plusieurs à appeler à une révolution pour mettre fin au régime dictatorial de l’ayatollah Ali Khamenei.

Cette manifestation s’inscrit dans une série de protestations qui ont lieu chaque semaine dans plusieurs grandes villes du monde depuis le décès le 16 septembre dernier de Mahsa Amini. La jeune femme de 22 ans est morte après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des moeurs pour infraction au code vestimentaire de la République islamique.

De nombreuses manifestations contre l’oppression des femmes ont eu lieu depuis, un mouvement qui ne semble pas près de s’essouffler.

Plus de détails suivront.