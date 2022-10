L’écrivaine et traductrice Lori Saint-Martin est décédée

La professeure, écrivaine et traductrice Lori Saint-Martin, qui a marqué la littérature québécoise par ses écrits engagés et son amour de la langue française, est décédée subitement à Paris au cours des dernières heures.

« La triste nouvelle est confirmée, mais nous ne disposons pas de plus amples informations pour le moment », a écrit son éditeur, les Éditions du Boréal, dans un communiqué émis samedi matin. Autrice de nombreux articles universitaires portant sur les questions féministes, Mme Saint-Martin a également signé, avec son mari Paul Gagné, plus de 110 traductions de romans et d’essais, de l’anglais vers le français. Quatre de leurs traductions ont d’ailleurs été récompensées du Prix du Gouverneur général.

Elle est aussi l’autrice de plusieurs recueils de nouvelles et des romans Les Portes closes (2013) et Pour qui je me prends (2020), tous deux publiés aux Éditions du Boréal. Son dernier roman, qui révèle des pans de son histoire personnelle de façon métaphorique, se voulait d’ailleurs une ode aux langues – en particulier au français.

« J’apprends avec consternation, avec tristesse, avec désespoir, le décès de ma grande amie Lori Saint-Martin. Lori, ma chérie, je t’aime, je t’aimerai toujours. Je veux dire au monde entier l’être exceptionnel que tu étais », a réagi dans une vibrante publication sur les réseaux sociaux l’autrice et traductrice Flavia Garcia, qui était une bonne amie de Mme Saint-Martin. Elle a ainsi salué l’intelligence, la sensibilité et la générosité de l’écrivaine décédée à l’aube de la soixantaine. « J’espère seulement que tu es bien là où tu es maintenant. Je suis sans mots, impossible de trouver une consolation quelconque », ajoute Mme Garcia. « Mon chagrin est infini. »

Née en 1959 à Farnham, à Kitchener en Ontario, Lori Saint-Martin, qui a d’abord grandi au sein d’une famille anglophone, a rapidement développé une passion pour la langue française, dès son adolescence. Elle est ensuite devenue professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle était également membre et coordonnatrice de la recherche à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM et vivait au Québec depuis plus de 40 ans.

Lori Saint-Martin, dont les circonstances du décès demeurent inconnues, devait prendre part mardi prochain à une rencontre intitulée « Écrivaines québécoises : fictions d’Amérique » organisée à la Bibliothèque Gaston-Miron, à Paris, par le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises.

« J’apprends à l’instant le décès de Lori Saint-Martin : je suis sous le choc. Comme vous tous sans doute », a écrit mardi sur sa page Facebook l’autrice Catherine Voyer-Léger, suscitant de nombreuses réactions de surprise et de tristesse.

Ce décès survient une semaine après celui de l’écrivain québécois Simon Roy et quelques jours après celui du poète Jacques Brault, deux auteurs dont les oeuvres étaient aussi publiées aux Éditions du Boréal.