Québec a autorisé des travaux à Laval dans des milieux humides

Avant d’être nommé ministre responsable de la Faune, Benoit Charette a autorisé la Ville de Laval à détruire des milieux humides qui constituaient un habitat pour six espèces en péril afin de permettre la réalisation d’un projet de développement urbain. Un avis d’experts du gouvernement a été produit avant l’octroi des autorisations, mais le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a refusé de le transmettre au Devoir.

Afin de pouvoir lancer les travaux de construction d’infrastructures nécessaires au développement immobilier prévu de part et d’autre du boulevard Lévesque, dans l’est de la ville, Laval a déposé des demandes d’autorisations au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Le MFFP dit ainsi avoir « collaboré à l’analyse du projet », qui prévoit de rogner sur un autre espace vert de l’Île Jésus, mais aussi sur le littoral de la rivière des Prairies. Le ministère n’a pas effectué lui-même d’inventaire des espèces fauniques présentes dans le secteur. Celui-ci a été fait soit par le promoteur, soit par la Ville de Laval.

Les biologistes du MFFP ont toutefois pu « dresser un portrait adéquat de la situation » en s’appuyant sur cet inventaire, mais aussi sur des données déjà disponibles. Les experts du gouvernement ont même produit un « avis », qui permet de préciser quels seraient les impacts du projet sur la faune, notamment sur les espèces menacées. Le ministère a refusé de le transmettre au Devoir, en précisant qu’il « n’est pas public ».

À la suite de cet avis, la Ville de Laval a obtenu des « permis SEG » de la part du MFFP. Ceux-ci permettent « la capture et la manipulation d’animaux ». Dans ce cas précis, « ces permis visent l’application des mesures d’atténuation des impacts demandées dans l’avis faunique et l’autorisation du MFFP », indique le ministère. Au moins une espèce « à statut précaire » a donc pu être déplacée pour permettre les travaux de développement urbain.

Il a par ailleurs été possible d’apprendre que « plusieurs espèces de poissons à statut précaire » sont connues pour fréquenter la rivière des Prairies, mais elles n’ont pas été détectées « près de la zone des travaux et du site ». Sur le terrain où les travaux sont déjà en cours, on ne retrouve pas moins de six espèces menacées, dont cinq bénéficient d’un statut en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral.

Malgré la présence de ces espèces, dont l’habitat a été considérablement réduit au fil des ans en raison de l’étalement urbain, le promoteur a pu obtenir une « autorisation ministérielle » de la part du MELCC, donc de la part du ministre Benoit Charette. Celle-ci a été émise à la « suite de l’analyse des documents et informations fournies par le requérant » dans le cadre de sa demande et « après que le MELCC a obtenu des réponses satisfaisantes à toutes ses questions, notamment sur la mise en place de mesures de mitigation qui permettent de réduire l’impact du projet sur l’environnement ».

Dans le cadre de ce projet, Laval a décidé de verser environ 265 000 de dollars pour compenser la destruction de milieux humides, comme le permet la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, qui devait normalement mettre fin aux pertes de ces écosystèmes critiques.

Un Code de l’urbanisme

Les travaux se déroulent alors que la Ville de Laval dit vouloir encadrer davantage l’aménagement du territoire. Depuis mai 2020, elle est en processus pour adopter un règlement afin de protéger des « milieux humides d’intérêt ». Ceux-ci ont d’ailleurs été cartographiés. Or, le site au nord du boulevard Lévesque qui sert d’habitat à des espèces menacées n’y apparaît pas. Pourtant, dans une étude d’impacts que la Ville a elle-même produite, une partie du site — d’une superficie de 3,7 hectares (37 000 m2) — est présentée comme « un complexe de marécages bordés de marais ».

Laval a récemment adopté un nouveau code d’urbanisme qui n’est, par ailleurs, toujours pas entré en vigueur. Par conséquent, les règlements d’urbanisme qui encadrent le développement datent encore de 1970. Telle que décrite, la nouvelle réglementation à venir a pour but de protéger les milieux naturels pour permettre « aux Lavallois d’avoir accès à des espaces verts de qualité, en plus de préserver les corridors écologiques ».

Les nouveaux projets devront aussi limiter les places de stationnement, restreindre les îlots de chaleur et intégrer des équipements écologiques, comme des systèmes géothermiques ou des toitures vertes.

Les promoteurs devront se plier à de nouvelles exigences en intégrant des « aménagements paysagers d’une qualité environnementale supérieure » pour assurer la rétention des eaux, « plutôt que leur traitement dans les infrastructures municipales ».