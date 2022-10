Quelle sentence pour Bannon ?

C’est aujourd’hui qu’un juge de la ville de Washington doit annoncer quelle sera la peine infligée à Steve Bannon, qui a été reconnu coupable en juillet d’entrave à l’enquête sur l’assaut du Capitole.

Plus tôt cette semaine, les procureurs dans cette affaire ont proposé une peine de six mois de prison et une amende de 200 000$. Bannon, 68 ans, est une figure de proue de la droite populiste américaine. Il a refusé de témoigner à la commission d’enquête parlementaire qui se penche sur l’insurrection du 6 janvier 2021.