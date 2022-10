La Maison de Sophia met la clé sous la porte

Depuis qu’elle a perdu son financement public au printemps dernier, la Maison de Sophia, qui accueille des femmes en situation d’itinérance à Saint-Jérôme, survit de peine et de misère grâce à des dons privés. Six mois plus tard, le coeur en miettes, la présidente du conseil d’administration, Alexandra Soumain, se voit contrainte d’annoncer sa fermeture au 31 décembre.

« On a travaillé tellement fort [pour garder la Maison de Sophia ouverte], lance, au bord des larmes, Alexandra Soumain. Mais on n’a pas le choix, on n’a plus d’argent, on ne pourra plus payer les employés, donc, on n’a pas le choix d’annoncer la fermeture. »

En avril dernier, Alexandra Soumain lançait un cri du coeur dans les pages du Devoir : elle venait de perdre tout son financement du CISSS des Laurentides et envisageait la fermeture. Des femmes, hébergées depuis plusieurs mois à la Maison de Sophia, imploraient elles aussi le maintien de ce service qu’elles jugeaient essentiel dans leur démarche pour sortir de la rue.

Elles avaient obtenu in extremis un sursis de l’Office municipal d’habitation de Saint-Jérôme pour rester dans les logements qu’elles occupaient et espéraient « un miracle » pour trouver une nouvelle source de financement pour payer le loyer, les salaires et la nourriture.

Malgré les demandes des partis d’opposition à Québec pour sauver la Maison de Sophia, le premier ministre, François Legault, avait refusé d’intervenir, invoquant des problèmes de gestion de l’organisme. Mme Soumain ne l’a jamais caché, il y a eu des problèmes dans la tenue de livres par le passé, mais depuis son arrivée, elle a mis les bouchées doubles pour remettre les chiffres à jour.

Repousser l’inévitable

Ces derniers mois, avec sa « toute petite équipe », elle a écrit des lettres, contacté des élus et des organismes, fait un nombre incalculable de demandes de subventions, développé des plans d’affaires, trouvé un bâtiment qui lui permettrait d’accueillir plus de femmes et d’aménager une halte chaleur de jour réservée aux femmes itinérantes. « On me demande de faire des miracles, mais rien n’avance. On n’a rien qui vient, aucune subvention », déplore-t-elle.

En parallèle, les employées de la Maison de Sophia se sont démenées pour chercher des dons privés, dans l’espoir de repousser l’inévitable. Elles ont fait des collectes de fonds, organisé une vente de type friperie et un concert-bénéfice. Mais vivre grâce à des « dons de 20 $ à gauche et à droite », c’est difficile.

Elles ont obtenu un don substantiel de 20 000 $ d’une fondation. Plusieurs ont manifesté leur intérêt à aider davantage, mais à la condition que 40 % des coûts de fonctionnement soient couverts par du financement public, explique Mme Soumain. Elle a également réussi à obtenir une subvention de 30 000 $ du CISSS pour le projet de cuisine communautaire, mais l’argent ne peut servir à payer autre chose, comme le loyer ou les salaires.

« En juin, on a convenu qu’on allait y aller mois par mois. On a regardé ça avec le comptable et on s’est dit : on y va. Mais en septembre, on a dû se rendre à l’évidence : on ne pourra pas aller au-delà du 31 décembre. »

Elle a avisé les partenaires qu’elle ne pouvait pas garantir de places au-delà de cette date. Elle a également annoncé la nouvelle aux résidentes. « Ça leur cause de l’anxiété, elles savent bien qu’elles n’auront pas de place où aller. »

Des besoins bien réels

Au CISSS des Laurentides, on assure que depuis mai, l’équipe du programme ESPOIR a rencontré les femmes pour « évaluer les besoins et le type de services requis ». Certaines ont depuis été relogées ou sont en voie de l’être, grâce, notamment, à un programme de soutien au loyer qui accorde une subvention pour le coût d’un logement.

Or, selon Alexandra Soumain, seulement deux des huit résidentes qui sont présentement hébergées sont prêtes à aller vivre en appartement avec un soutien psychosocial. « Les autres ne sont pas prêtes, elles ont des traumatismes non réglés », assure-t-elle.

Le CISSS précise également que « la région des Laurentides compte actuellement plus de 10 ressources d’hébergement d’urgence et transitoire qui accueillent les femmes », de même qu’une autre ressource non mixte. « Les ressources d’hébergement d’urgence et transitoire sont une des possibilités d’hébergement et de logement pour les femmes en situation d’itinérance », ajoute l’équipe de communications du CISSS.

Mais, pour Alexandra Soumain, ce n’est pas une option satisfaisante. « On répète et on répète que les femmes en itinérance ont besoin d’un lieu particulier, où elles se sentent en sécurité : un milieu non mixte et sensible aux traumatismes qu’elles ont vécus. Mais personne ne nous écoute », déplore-t-elle.

Elle est d’autant plus découragée qu’elle dit recevoir des appels quotidiens de femmes et d’organismes cherchant une place pour leurs usagères, ce qui prouve que le besoin est réel.

Alexandra Soumain rêve encore d’un miracle, mais ses espoirs s’amenuisent de jour en jour. « Les femmes ne comptent pas pour le gouvernement. On a beau parler de parité, dans les faits, qui aide les femmes ? »