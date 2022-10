Kirkland dans le viseur des défenseurs de l’héritage de Charles Daudelin

La demande de démolition de la maison-atelier de l’artiste Charles Daudelin, soumise à la Ville de Kirkland, soulève l’ire des milieux de la culture et du patrimoine. La demeure, fruit du travail de plusieurs architectes importants, se retrouve désormais menacée. La municipalité n’a jamais protégé cette demeure d’exception, comme la loi québécoise lui permet pourtant de le faire.

Joint par Le Devoir, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) affirme n’avoir reçu jusqu’ici aucune demande de protection pour la maison du sculpteur. Ni de la part de la municipalité ni de la part du public. La Loi sur le patrimoine culturel, refondue récemment, ne prévoit pas de mesure de protection générale pour les bâtiments construits après 1940. Plusieurs joyaux du patrimoine moderne se retrouvent ainsi dans un état de grande vulnérabilité.

En 1951, la firme d’architectes Rother, Bland, Trudeau avait été mandatée par l’artiste Charles Daudelin pour concevoir sa résidence d’artiste, envisagée comme un prolongement de sa propre oeuvre. La conception en sera confiée à Charles Elliott Trudeau, l’oncle de l’actuel premier ministre du Canada. La maison fut agrandie à quelques reprises, grâce en partie au travail de l’architecte Jean-Louis Lalonde. À Paris, ce Lalonde fut associé à l’un des plus grands chantiers de l’après-guerre, soit la construction du Palais de l’UNESCO (1953-1958). L’architecte Gordon Edwards, à qui l’on doit l’aérogare de Mirabel, a aussi travaillé à l’aménagement de la maison Daudelin.

Le ministère peut-il néanmoins agir seul pour protéger et mettre en valeur ce bien culturel ? « Le ministère de la Culture et des Communications évaluera différents scénarios au regard notamment des décisions qui seront prises par le conseil municipal et son comité de démolition », a-t-on répondu au Devoir, tout en ajoutant que rien de plus ne sera dit pour le moment.

Conscient que Kirkland n’a pas protégé ce rare bâtiment, le MCC assure qu’il « est en communication avec la Ville et suit le dossier de près ».

Plusieurs protestations se font entendre depuis que Le Devoir a signalé que la maison faisait l’objet d’une demande de démolition de la part de son nouveau propriétaire, un promoteur immobilier.

L’ex-conservatrice de l’art contemporain du Musée régional de Rimouski, Ève De Garie-Lamanque, désormais directrice artistique du Festival international des Jardins de Métis, a signé avec Eve Katinoglou, chef de la gestion des collections du Musée des beaux-arts de Montréal, ainsi qu’une dizaine d’autres spécialistes dans une lettre envoyée à l’administration municipale.

Selon les signataires, la résidence « est triplement exceptionnelle ». Il s’agit d’un « bijou d’architecture moderne ». Le « lot sur lequel elle a été construite à des dimensions et une forme inhabituelle qui renvoient à l’histoire du développement de la Ville de Kirkland ». Et enfin, Charles Daudelin, « artiste québécois majeur et pionnier de l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement, y a vécu et travaillé avec son épouse Louise (proche collaboratrice et artiste) de 1951 jusqu’à son décès, en 2001 ».

Cette lettre de protestation adressée à la municipalité manifeste une vive « opposition à la démolition », selon les mots des signataires. Elle « demande l’arrêt des procédures », dans l’attente d’une demande de classement au MCC. Ève De Garie-Lamanque affirme que cette démarche est appuyée par la famille Daudelin.

L’organisme Docomomo Québec, voué à la mise en valeur et à la protection du patrimoine moderne, a aussi protesté contre ce laisser-aller en défaveur de la préservation de l’héritage de Charles Daudelin.