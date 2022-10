Le St. Lawrence String Quartet en deuil

Quatuor à cordes canadien le plus célèbre sur la scène internationale, le St. Lawrence String Quartet a annoncé le décès, mercredi, de Geoff Nuttall. Le 1er violon du Quatuor est mort à 56 ans d’un cancer du pancréas.

Nuttall avait fondé le St. Lawrence String Quartet (SLSQ) à Toronto en 1989. Il était aussi professeur à la célèbre Université de Stanford depuis 1998, où, avec ses collègues Owen Dalby, Lesley Robertson et Christopher Costanza, le SLSQ était un ensemble en résidence.

Le SLSQ s’est fait un nom, notamment à travers des enregistrements pour EMI, pour l’éclectisme de son répertoire. L’un de ses enregistrements les plus célèbres couple The Dreams And Prayers Of Isaac The Blind et Yiddishbbuk de l’Argentin Osvaldo Golijov.

Geoff Nuttall était marié et père de deux enfants. Le dernier concert du SLSQ avec lui a eu lieu le 11 juillet dernier au Festival de Grand Teton. L’Université de Stanford a mis sur pied un « Geoff Nuttall Memorial Fund ».