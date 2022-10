La CSN souhaite un dialogue constructif

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Fort de son écrasante majorité à l’Assemblée nationale, le gouvernement caquiste pourrait jouer au dur avec les syndicats au cours des prochaines années. Ce serait une grave erreur, croit la CSN.

La Coalition avenir Québec estime avoir obtenu un mandat très clair de la population québécoise lors des dernières élections. Avec 90 sièges remportés — presque 70 de plus que son plus proche poursuivant — et une opposition éparpillée, on serait porté à lui donner raison. La CSN soutient pour sa part que les apparences sont trompeuses.

La centrale syndicale rappelle que le CAQ n’a reçu que 40 % des voix et que sa supermajorité tient plus aux distorsions de notre mode électoral qu’à un enthousiasme délirant envers son programme. « Sans compter que seulement 66 % des électeurs inscrits ont participé, ce qui signifie qu’en fait à peine plus d’un quart des personnes qui pouvaient voter ont choisi la CAQ, souligne la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Cela remet en perspective l’idée d’un mandat fort. »

Le poids de l’inflation

La CSN souhaite donc que le gouvernement montre une certaine humilité — un trait de caractère qui a semblé manquer à François Legault pendant la campagne — et se mette à l’écoute active. D’autant que les dossiers chauds se multiplieront au cours des prochaines années.

À la fin du mois d’octobre, le Front commun intersyndical déposera ses demandes en vue de la prochaine série de négociations pour le renouvellement des conventions collectives de plus de 420 000 travailleurs du secteur public. Le gouvernement disposera par la suite de 60 jours pour y répondre et ainsi enclencher des négociations qui s’annoncent rudes. Les demandes syndicales devraient en effet refléter la hausse du coût de la vie.

« Il est clair que le retour de l’inflation influe sur les exigences salariales des syndicats », reconnaît Caroline Senneville. Les travailleurs souhaitent protéger leur pouvoir d’achat, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Selon la syndicaliste, elle pourrait en outre raccourcir la durée des conventions collectives qui seront signées dans la prochaine année. En effet, les employés pourraient montrer moins d’empressement à apposer leur nom au bas d’ententes de longue haleine, sans savoir si la valeur des augmentations prévues baissera en raison de l’inflation.

Rendre le travail attractif

Les syndicats souhaitent également établir un dialogue avec le gouvernement et les employeurs au sujet de problèmes plus larges, comme la pénurie de main-d’oeuvre et la crise climatique. « Nous devons rendre les emplois plus attractifs, croit Caroline Senneville. On dit souvent que la rareté de main-d’oeuvre donne plus de pouvoir de négociations aux travailleurs, mais on oublie qu’elle alourdit leurs tâches et contribue aux accidents de travail et à l’épuisement. C’est aussi cela qui génère des taux de roulement très élevés dans certains secteurs. »

Sur le front environnemental, les syndicats revendiquent depuis plusieurs années une « transition juste ». Ils refusent que la nécessaire transition vers une économie durable se réalise aux dépens des salariés et des individus. Ils réclament entre autres de l’accompagnement pour les entreprises et les travailleurs qui oeuvrent dans des secteurs appelés à changer ou à disparaître à cause de la crise climatique.

Le spectre des privatisations a par ailleurs pointé son nez pendant la dernière élection, porté surtout par le Parti conservateur du Québec, mais aussi par la CAQ, notamment dans le secteur de la santé. Cette tendance déplaît à la CSN. La centrale reconnaît que nous devons repenser notre système de santé, mais estime que celui-ci doit redevenir entièrement public et plus humain. « La principale caractéristique de la privatisation consiste à faire tout reposer sur la recherche de profits, plutôt que sur les services et l’accès universel, ce qui est loin de représenter une amélioration », indique Caroline Senneville.

Avec autant de sujets majeurs à aborder, les syndicats espèrent pouvoir compter sur un dialogue ouvert avec le gouvernement. La CSN juge que cette écoute a manqué pendant le premier mandat de la CAQ, notamment pendant la pandémie, l’État ayant imposé beaucoup d’interventions par décret, sans égard aux conventions collectives.

« Le gouvernement Legault n’a pas toujours pris la pleine mesure de ce qui se passait sur le terrain, par exemple dans les hôpitaux, les CHSLD et les écoles, ce qui a créé une déconnexion entre les solutions proposées et les besoins réels des travailleurs », déplore Caroline Senneville.

La présidente espère donc que le prochain mandat repartira sur de meilleures bases. « Nous représentons des gens qui, jour après jour, construisent, produisent, soignent et éduquent, rappelle-t-elle. Nous ferons entendre leur voix auprès du gouvernement et des partis d’opposition. »

