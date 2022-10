FTQ: pour un réel engagement

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

« Il y a urgence d’agir pour protéger l’environnement », lance Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ). Il invite les élus portés au pouvoir à prendre soin de la planète, de la démocratie et des moins nantis avec énergie et conviction.

« En ce moment, au Québec, on a besoin de retaper certaines infrastructures vieillissantes. Mais on fait ça à quel coût environnemental ? » demande Daniel Boyer. Au nom des 600 000 salariés qu’il représente, il met de l’avant la nécessité de faire de la lutte contre les changements climatiques une responsabilité majeure et transversale, partagée par tous les ministères. Son souhait ? Que l’on évalue les conséquences écologiques de chacune des décisions gouvernementales.

« Dans le réseau de la santé, quand on choisit tel produit au lieu d’un autre, quel est l’impact ? Quand on construit des maisons pour aînés, combien est-ce qu’on génère de GES ? Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas bâtir. Mais c’est important, à tout le moins, qu’on le sache et qu’on se demande si on peut compenser ces émissions-là », indique le syndicaliste.

La FTQ enjoint à la Coalition avenir Québec (CAQ), critiquée pour son bilan en matière d’environnement, d’accélérer la cadence et d’écouter les citoyens qui s’inquiètent devant les constats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

L’environnement et les ressources énergétiques se positionnent d’ailleurs comme la première préoccupation des Québécois et Québécoises, après l’économie et la santé, selon le Baromètre Cirano 2022, lequel sonde presque chaque année, depuis 2011, les sujets qui leur sont chers.

« Ce qu’on souhaite, à la FTQ, c’est que M. Legault ne se comporte pas en dictateur du haut de ses 90 députés, qu’il ne décide pas par lui-même en fonction des intérêts de la CAQ, mais bien en fonction des intérêts de la population québécoise. » Il exhorte le premier ministre à tenir compte des oppositions et des organisations de la société civile, comme les syndicats ou les municipalités, durant son prochain mandat.

« Il faut installer un véritable dialogue social », dit-il. Il rappelle que l’on vit en démocratie, un système politique dont la légitimité ne s’appuie pas uniquement sur un vote tous les quatre ans. « La démocratie, c’est aussi de consulter la population le plus largement possible pour faire une grande part au consensus. »

À propos de démocratie, quel constat la FTQ tire-t-elle du résultat des élections ? La CAQ, avec 41 % des suffrages, obtient 90 députés en chambre, alors que le Parti conservateur du Québec (PCQ), avec 13 % des voix, n’en récolte aucun. « On a un déficit démocratique au Québec et on pense qu’il faut corriger ce tir-là. »

Pointant le manque d’intérêt des Québécois envers la question, François Legault se défend de ne pas avoir respecté sa promesse de réformer le mode scrutin durant ses premières années au Salon bleu. Or, cet argument ne tient pas la route, selon Daniel Boyer. « C’est vrai que beaucoup d’éducation reste à faire. Avec l’inflation, la pénurie de main-d’oeuvre, la pandémie, c’est sûr que ce n’est pas la priorité des gens. Mais là, le résultat de la dernière élection, je pense que ça a allumé plusieurs lumières, car le déséquilibre est incroyable. »

La disparité se révélait moins flagrante en 2018 : en cumulant 37 % des votes, la CAQ avait remporté 74 circonscriptions.

Inflation

La FTQ s’oppose aux solutions mises de l’avant par la CAQ pour aider les citoyens à affronter la hausse du coût de la vie. Baisser l’impôt d’un point de pourcentage pour les deux premiers paliers serait contre-productif. Les écoles et les hôpitaux tombent en ruine — au sens figuré comme au sens propre — après des années d’austérité libérale. Des investissements massifs sont nécessaires, et ce n’est pas le temps de réduire les fonds publics, croit le regroupement de travailleurs.

La CAQ propose également de distribuer des chèques. Aux contribuables ayant gagné moins 50 000 $ en 2021, elle promet de remettre 600 $. Ceux ayant touché entre 50 000 $ et 100 000 $ bénéficieront de 400 $. Les aînés aux revenus plus modestes, quant à eux, percevront jusqu’à 2000 $.

La FTQ réclame des mesures plus structurantes : augmenter le salaire minimum à 18 $ l’heure, bonifier les montants du crédit d’impôt pour la solidarité, offrir des prestations d’assurances sociales.

« Celui qui gagne 80 000 $ n’a pas besoin de 400 $ de plus. Il va simplement reporter le changement de sa télévision dans deux mois. Il faudrait plutôt donner cet argent à celui qu’on rémunère 14,25 $ l’heure et qui va manger dans deux jours », proteste Daniel Boyer. C’est une question de justice sociale.

