CSD: pour des élus au service de la société civile

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

La récente élection de la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a nullement surpris Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), puisque c’est le résultat auquel il s’attendait. Cependant, une aussi forte majorité, croit-il, n’autorise pas pour autant le gouvernement Legault à faire cavalier seul.

« Le gouvernement de la CAQ se doit de faire preuve d’ouverture, non seulement envers les élus de l’opposition, mais aussi envers la société civile, avec laquelle il doit engager un véritable dialogue », annonce le président de la CSD.

Ce dialogue avec l’ensemble des acteurs de la société civile lui apparaît comme une voie fertile pour instaurer les meilleures politiques publiques possibles. « Les citoyens élisent justement un gouvernement afin que ce dernier mette en place des politiques qui servent le mieux la société civile, poursuit-il. Il m’apparaît donc incohérent que cette dernière soit exclue des discussions qui mènent à l’élaboration de ces politiques. »

Il donne en exemple la pandémie : « Le Québec s’est relativement bien tiré de ces deux années de pandémie, non seulement grâce à l’action du gouvernement, ce dernier ayant répondu présent, mais aussi parce que les acteurs de la société civile ont, chacun à leur manière, mis la main à la pâte. C’est en travaillant ensemble qu’on accouche des meilleures idées. »

S’il a un humble conseil à offrir au gouvernement Legault, c’est de faire sienne une de ses convictions personnelles. « J’occupe, moi aussi, un poste électif, explique-t-il, et le fait d’être un élu m’a fait comprendre que j’ai ce poste parce qu’on m’a fait confiance. Je n’ai pas été élu pour exercer le pouvoir, j’ai été élu pour représenter mes membres et je suis redevable envers eux. Le rôle d’un élu politique est d’abord de représenter les contribuables. Et comment le faire correctement s’il n’engage pas un dialogue avec la société civile ? »

Un bien mauvais moment

Parmi les nombreuses promesses électorales énoncées durant la campagne électorale, la plus mal avisée est la baisse d’impôts. « C’est une mesure qui plaît beaucoup, certes — qui n’aime pas recevoir de l’argent ? —, mais baisser les impôts et envoyer des chèques aux citoyens peuvent avoir des conséquences malheureuses. »

Il craint que les services publics écopent puisqu’il faudra bien un jour compenser l’argent remis dans les poches des contribuables. « La pandémie a mis à jour d’importantes failles dans les grandes missions de l’État que sont l’éducation, la santé et les services aux aînés. Pourquoi un gouvernement se priverait-il volontairement de revenus quand il doit investir pour redresser les grandes missions de l’État ? »

Relance du secteur manufacturier

La période inflationniste que traverse présentement l’économie et les mesures mises en place par les banques centrales pour la combattre peuvent mener à un ralentissement économique, voire à une récession. Le gouvernement doit donc avoir dans ses cartons un plan de relance économique.

« Mais je ne crois pas que cette relance économique passe par le béton et l’asphalte, avance Luc Vachon. Il y a une limite à ce que les investissements en infrastructures peuvent accomplir, d’autant plus qu’il y a une pénurie de travailleurs de la construction. Je pense plutôt que le plan de relance économique passe par le renforcement du secteur manufacturier québécois. Et pour réussir, il faut miser sur l’innovation, car le secteur manufacturier ne peut revenir à ce qu’il était autrefois. »

Toutefois, un obstacle se dresse sur cette voie. « La faible littératie et numératie des Québécois constitue un véritable frein au développement économique, avance-t-il. Et toute politique industrielle doit comprendre un volet sur la formation de la main-d’oeuvre. »

Et cette formation doit d’abord se faire en milieu de travail et avec l’entière collaboration des employeurs. « Il est illusoire de penser qu’un travailleur qui est sur le marché du travail depuis quelques années puisse aisément retourner sur les bancs d’école, poursuit-il. Il faut plutôt élaborer des formations facilement accessibles, et donc en milieu de travail. Et ces formations ne doivent pas uniquement se limiter à l’utile, elles doivent être reconnues, qualifiables et transférables de sorte à servir aux travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.