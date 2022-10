Attaque sur une fillette: l’homme aurait d’abord voulu tuer son ex-superviseur

Le jeune homme qui a violemment battu une fillette de 10 ans à Pointe-aux-Trembles, à Montréal, en mars dernier, aurait d’abord formulé le plan de tuer son ancien superviseur, est-il allégué dans une nouvelle procédure déposée à la Cour mercredi matin.

Le 14 mars 2022, l’enfant retournait chez elle avec deux amies vers 11 h 30, pour le repas du midi, quand Tanvir Singh, 21 ans, l’a abordée dans la rue, jetée au sol et frappée à répétition à la tête, lui infligeant de sérieuses blessures.

Il avait été arrêté sur les lieux.

En juillet, il avait été déclaré non criminellement responsable de ses actes pour cause de troubles mentaux.

La procureure de la Couronne, Me Annabelle Sheppard, estime que le jeune homme demeure un danger pour le public, et dans ce but, a déposé une requête afin de le faire déclarer « accusé à haut risque. »

Dans celle-ci, plusieurs allégations — aucune d’entre elles n’a toutefois encore été prouvée devant les tribunaux — permettent de reconstituer les heures précédant l’attaque sur la fillette.

La veille, Tanvir Singh aurait demandé à un homme habitant dans la même maison que lui à Brampton, en Ontario, une arme afin de perpétrer une tuerie de masse dans l’usine où il avait travaillé à Montréal. Ce dernier a refusé, et il n’y a pas eu de suites à cette conversation, peut-on lire dans la procédure.

Puis, il se serait rendu à Montréal « complètement submergé par des voix et ses pensées ».

À l’usine, il se serait procuré un “exacto” et tenté d’attirer son superviseur dans le stationnement pour l’attaquer. Mais ce plan n’ayant pas fonctionné, il a quitté l’endroit et a ensuite croisé la fillette avec deux amies.

Si un juge le déclare « accusé à haut risque », cela aurait pour effet de rendre sa détention en hôpital psychiatrique encore plus stricte, avait expliqué en juillet Me Sheppard, ajoutant que l’objectif est d’assurer la sécurité du public. Elle a aussi déposé un rapport d’expertise psychiatrique afin d’étayer ses allégations.

La procureure du jeune homme a signalé son intention de requérir sa propre expertise afin d’éclairer le juge qui sera appelé à trancher.

Tanvir Singh n’est pas en liberté : il se trouve toujours détenu à l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel de Montréal.

D’autres détails suivront.