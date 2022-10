Un centre communautaire musulman réclame 20 000 $ à la Ville de Montréal-Est

Deux administrateurs d’un centre communautaire musulman affirment avoir été victimes « de harcèlement discriminatoire » et d’une atteinte à leur liberté de religion de la part de la Ville de Montréal-Est et de l’un de ses fonctionnaires, à qui ils réclament un dédommagement de plus de 20 000 dollars, a appris Le Devoir.

La genèse de cette histoire remonte au 9 août 2016, lorsque la Ville de Montréal-Est a communiqué avec le Centre communautaire et socioculturel Assafae afin de révoquer son certificat d’occupation sous motif qu’il occupait son local comme lieu de culte dans un secteur de la municipalité où le zonage ne le permet pas. La municipalité estimait ainsi que le centre communautaire ne respectait pas son certificat d’occupation, octroyé en février 2012, qui prévoyait uniquement la tenue d’activités communautaires dans ce local.

Un premier constat d’infraction a ainsi été émis à l’endroit du centre le 16 septembre 2016, indiquent des mémoires déposés devant le Tribunal des droits de la personne par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) et la Ville de Montréal-Est. La CDPDJ agit ici comme partie demanderesse au nom du centre communautaire musulman.

La Cour municipale de Montréal a toutefois acquitté le centre communautaire de ce premier constat d’infraction le 1er février 2018. Il en sera de même par la suite de cinq autres constats d’infraction totalisant 1361 dollars, émis pour le même motif, entre le 11 juillet 2018 et le 26 avril 2019 : ceux-ci sont tous invalidés par la Cour municipale, notamment en raison d’un manque de preuves fournies par la Ville.

« L’émission répétée de constats d’infraction par la Ville défenderesse constitue du harcèlement discriminatoire basé sur la religion du centre en raison du caractère vexatoire et répété ainsi que l’acharnement de la Ville défenderesse », estime ainsi la CDPDJ dans son mémoire, dont Le Devoir a obtenu copie.

La Ville, pour sa part, réfute cette vision et assure qu’elle n’a fait qu’appliquer ses règlements de zonage en envoyant sur place des inspecteurs qui ont constaté, à la suite de plaintes de résidents, que des membres de la communauté musulmane se rassemblaient dans ce local pour y pratiquer la prière.

« La délivrance de cinq constats d’infraction à une personne morale sur une période de neuf mois est loin de constituer du harcèlement, d’autant plus qu’un constat d’infraction pouvait être délivré pour chaque jour distinct où l’infraction se poursuivait », ajoute la Ville dans son mémoire.

Un « amalgame »

Le président du centre communautaire et l’un des plaignants dans cette affaire, Slimane Zahaf, reconnaît que des membres de la communauté musulmane pratiquaient la prière dans ce local une fois par semaine, le vendredi après-midi. Ces personnes y priaient toutefois à titre personnel, et non pas dans le cadre d’une activité organisée par le centre communautaire, explique-t-il. Le reste de la semaine, de nombreuses activités sociales sont offertes dans ce centre, incluant des cours de français, d’anglais et d’arabe, énumère-t-il en entrevue.

« Dans les faits, c’est un centre culturel où on aide les nouveaux immigrants dans leur intégration », insiste-t-il. Fo Niemi, le directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales, qui agit comme organisme plaignant dans ce dossier, relève ainsi l’importance que la Ville cesse de réaliser un « amalgame » entre les pratiques de ce centre communautaire et celles « des personnes qui utilisent ses services ».

Cette saga aurait d’ailleurs précipité le déménagement du centre communautaire dans un local situé dans le quartier Pointe-aux-Trembles en mars 2020, affirme M. Zahaf.

Un fonctionnaire visé

Dans sa requête, la CDPDJ vise également le fonctionnaire Nicolas Dziasko, qui a occupé différents postes au sein de la Ville de Montréal-Est depuis 2014. Au moment des faits allégués, il était directeur du service de la gestion du territoire et de l’environnement.

Le 30 mars 2018, M. Dziasko se serait présenté au centre « alors qu’il était en congé », indique le mémoire de la CDPDJ. Il aurait alors interpellé les administrateurs du centre Slimane Zahaf et Abdallah Ait Boual afin de leur rappeler qu’il est interdit d’utiliser ce centre communautaire à titre de lieu de culte.

Selon la Commission, le fonctionnaire aurait adopté « un ton arrogant et agressif » à l’endroit des deux hommes, qu’il aurait « harcelés » en criant à plusieurs reprises qu’ils n’ont « pas le droit » d’utiliser ce centre comme lieu de prière. L’homme aurait aussi pris une photo du centre et de certains de ses membres. « On a même été obligés d’appeler la police pour lui demander d’intervenir », se rappelle M. Zahaf.

La CDPDJ fait ainsi valoir que les propos tenus par le fonctionnaire constituent « une atteinte discriminatoire au droit à la dignité » et à la liberté de religion des représentants du centre. À l’inverse, la Ville affirme que c’est plutôt son fonctionnaire qui aurait été invectivé par plusieurs individus lorsqu’il s’est présenté au centre.

« En tout temps, M. Dziasko s’est adressé d’une façon très respectueuse, diplomate et délicate pour rappeler le fait que l’usage de tout culte religieux était interdit dans cette zone et que cette interdiction ne visait pas uniquement la religion musulmane », affirme la Ville.

Dommages moraux et punitifs

Tandis que la Ville demande au Tribunal de rejeter ce dossier, la CDPDJ réclame que la municipalité accorde 8361 dollars au centre communautaire, à titre de personne morale. Cette somme comprend le montant total des cinq constats d’infraction émis depuis 2018 par la Ville ainsi qu’une somme de 7000 dollars qui serait octroyée à titre de dommages-intérêts punitifs. En parallèle, il est demandé que la Ville de Montréal-Est mette en place une formation destinée à ses fonctionnaires pour prévenir les cas de discrimination.

Quant au fonctionnaire Nicolas Dziasko, la CDPDJ estime qu’il devrait remettre une somme totalisant 12 000 dollars à Slimane Zahaf et à Abdallah Ait Boual en dommages moraux et punitifs. Joint par Le Devoir, M. Dziasko a refusé de commenter, adressant notre journaliste aux services juridiques de la Ville de Montréal-Est.

« Nous ne pouvons pas commenter les détails de ce dossier qui est maintenant devant le Tribunal des droits de la personne, mais la Ville de Montréal-Est est en droit de faire respecter la réglementation municipale sur son territoire », a écrit au Devoir Kaouther Saadi, à la tête de la Direction des affaires juridiques et du greffe de la Ville de Montréal-Est.

Une date d’audience n’a pas encore été fixée dans cette affaire.