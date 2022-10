Le projet de la Maison de la francophonie de Toronto coûterait au moins 17 millions

Le prix du projet de la Maison de la francophonie de Toronto — un espace qui regrouperait plusieurs organismes francophones de la Ville Reine — pourrait être de plus de 17 millions de dollars, d’après les dernières estimations du comité menant le projet. Celui-ci dépend du financement du gouvernement fédéral pour voir le jour.

Le projet d’une maison francophone à Toronto est en gestation depuis plus d’une décennie. Les discussions avec Patrimoine canadien (PCH) — le principal bailleur de fonds — étaient à un point mort il y a un an, à un tel point que l’avenir de la maison était en jeu. Kip Daeschel, un membre du comité menant le projet, affirme toutefois que des discussions plus constructives ont eu lieu depuis l’élection fédérale de septembre 2021, ce qui a mené à une évaluation à la hausse des besoins de financement, qui sont passés de 12 à plus de 17 millions de dollars.

Une première demande de financement a été envoyée à PCH en 2019. Elle a été mise à jour cet été à la lumière d’une évaluation du coût d’achat et de rénovation de l’espace, réalisée à la demande de PCH. Le prix de l’espace situé au nord du centre-ville de Toronto est évalué à environ 12,5 millions $, tandis que le comité aura à débourser 5 millions $ pour les rénovations. Le fond de capital-investissement prêt à vendre l’espace contribuerait toutefois à hauteur d’un million au projet, à la suite de la vente.

Selon Kip Daeschel, le vendeur, en vertu d’une entente commerciale, est prêt depuis deux ans à offrir l’espace à la Maison de la francophonie de Toronto, au prix de 12,5 millions $. L’expert indépendant embauché par le comité à la demande du fédéral est arrivé à une évaluation presque identique. Mais le comité n’est pas sorti de l’auberge puisque le gouvernement fait maintenant sa propre évaluation. « On n’est pas convaincu que c’est nécessaire », juge le membre du comité de la Maison.

La décision d’amorcer une deuxième évaluation comporte un risque d’après Kip Daeschel, un avocat de formation. Le premier expert « a pris le temps de comprendre le contexte de la transaction et l’utilisation prévue », soutient-il. Si le nouvel évaluateur, qui n’a pas encore parlé au comité, ne fait pas le même travail et arrive à une évaluation moins élevée que le prix de l’entente, le projet pourrait tomber à l’eau. Il serait gênant, selon Kip Daeschel, d’approcher le vendeur avec un prix inférieur à celui sur lequel les parties s’étaient entendues.

Financement essentiel

Kip Daeschel est clair : si le gouvernement fédéral refuse de financer le projet, ce dernier « est mort ». Le gouvernement provincial, pour sa part, ne participe pas au financement. D’autres menaces guettent le comité, comme la possibilité qu’un acheteur décide d’offrir 2 millions $ de plus au vendeur pour faire l’acquisition de l’espace, qui est dans un quartier prisé de Toronto, près du parlement et de deux stations de métro.

Dans une lettre envoyée à ses partenaires, dont ses futurs locataires, le comité écrit que la Maison fournit un remède à un problème chronique des OSBL francophones à Toronto, dont les ressources sont souvent insuffisantes pour couvrir la location de locaux convenables et appropriés ». Plusieurs organismes ont montré de l’intérêt pour le projet au cours des trois dernières années, mais ils ne sont pas liés à la Maison de manière juridique. L’un des plus grands locataires serait une garderie francophone, qui occuperait 40 % de l’espace d’environ 10 000 pieds carrés.

Interrogé à savoir si le gouvernement fédéral pouvait demander au comité de trouver un espace commercial dispendieux, Kip Daeschel répond « non ». « On a déjà passé 15 ans pour trouver cet endroit, qui correspond aux demandes de la communauté, c’est-à-dire qu’il est central, disponible, près des transports en commun et avec un bon stationnement public », explique-t-il. « On est au bout du rouleau », poursuit-il.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.