La «fillette de Granby»: la pire affaire des 100 dernières années

« C’est la pire histoire que le Québec a vue depuis les 100 dernières années », a déclaré d’un ton sombre Me Valérie Assouline, l’avocate de la famille de la « fillette de Granby », qui a déposé lundi en son nom une poursuite de plus de 3,7 millions pour sa terrible mort en 2019.

L’avocate spécialisée dans les dossiers de protection de la jeunesse a détaillé dans sa demande en justice de 57 pages une longue liste de signalements faits à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), à la police et à divers intervenants par une multitude de personnes, pour alerter les autorités sur les mauvais traitements qui lui ont été imposés. Malgré cela, elle est morte par suffocation le 30 avril 2019.

Il y a eu des manquements à toutes les étapes, a-t-elle tranché.

L’action est ainsi dirigée contre le CIUSSS de l’Estrie, de qui relève la DPJ, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, ainsi que contre trois intervenants de la DPJ et un de ses chefs de service.

Les dommages compensatoires et punitifs sont réclamés au nom de la fillette décédée, de sa mère et de ses grands-parents paternels.

Ceux-ci étaient présents lors de la conférence de presse tenue lundi à Granby, mais une ordonnance du tribunal empêche de les identifier.

La mère a tenu à s’adresser à ceux présents dans la salle d’un hôtel de cette ville de l’Estrie. Quand ce fut son tour, elle a sangloté plusieurs minutes avant de pouvoir parler.

Elle aurait eu 11 ans, a-t-elle déclaré, avant d’expliquer toutes les interventions qu’elle a faites lorsqu’elle voyait son enfant avec des ecchymoses ou des brûlures sur son corps. Mais personne ne l’a écoutée, a dit la femme de 31 ans.

« L’impuissance que j’ai pu ressentir était tellement profonde. »

Elle a répété ne pas vouloir intenter cette poursuite pour l’argent : « je le fais pour tous les enfants car je sais la douleur que ça peut faire ».

Elle a déploré que sa fillette, qui lui avait été retirée à sa naissance, eût initialement été confiée à la garde de sa grand-mère paternelle, où elle était heureuse, pour ensuite être forcée d’aller vivre avec son père et sa nouvelle conjointe.

Cette dernière a été reconnue coupable de meurtre non prémédité et de séquestration et a écopé d’une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Le père de l’enfant a plaidé coupable et passera quatre ans en prison pour l’avoir séquestrée peu avant son décès. La belle-mère a porté le verdict et la peine en appel.

D’autres détails suivront.