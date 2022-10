L’urgence du Suroît partiellement fermée dans la nuit de dimanche à lundi

L’urgence de l’hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield a fermé temporairement et partiellement ses portes dans la nuit de dimanche à lundi, faute de personnel suffisant.

Les cas urgents ont été traités, mais les patients avec des problèmes mineurs qui s’y sont présentés avant 8 h ont été invités à retourner à la maison.

Une affiche « Fermeture temporaire de l’urgence » avait d’ailleurs été installée à l’entrée.

À 8 h lundi, le taux d’occupation sur civière au Suroît dépassait les 200 %. Des patients ont été installés dans les salles d’évaluation, signale la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest-FIQ, Mélanie Gignac. « Les cubes où les médecins voient les patients sont pleins, a-t-elle précisé en entrevue au Devoir, à 7h lundi. Il y a une dame assise dans un fauteuil en plein milieu de l’urgence. »

Le CISSS de la Montérégie-Ouest nie que l’urgence ait été fermée durant la nuit. L’établissement indique que les affiches « sont retirées ». « Des validations sont en cours pour savoir qui les a installées, puisque cette initiative n’avait pas eu l’approbation d’un gestionnaire ou de membres de la direction », affirme sa porte-parole Jade Saint-Jean.

Le CISSS reconnaît toutefois que des patients qui se sont rendus à l’urgence ont dû retourner chez eux. « Tous les patients ont passé au triage, mais il y avait peu de capacité, les cas non urgents (priorités 4 et 5) étaient invités cette nuit à retourner à la maison et à essayer de voir leur médecin de famille aujourd’hui ou à revenir après 8 h pour éviter qu’ils attendent trop longtemps », explique Jade Saint-Jean.

Le manque de personnel est criant à l’hôpital du Suroît. « Au quart de soir, à l’urgence, on a seulement trois infirmières inscrites au tableau », dit Mélanie Gignac. Elles devraient être entre 15 et 17, selon elle. Les infirmières de jour doivent donc faire régulièrement du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire.

Plus de détails à venir.