Quoi retenir de la fin de semaine ?

L’auteur québécois Simon Roy est décédé

Après avoir combattu un cancer du cerveau, l’auteur québécois Simon Roy a eu recours à l’aide médicale à mourir samedi après-midi, ont indiqué dans un communiqué les Éditions du Boréal. Il laisse dans le deuil sa compagne, Marianne Marquis-Gravel, et ses enfants, Romane et Colin.

À la fin du mois de juin, M. Roy a indiqué sur sa page Facebook que sa tumeur progressait rapidement et qu’il avait grandement perdu ses « capacités langagières ». Il indiquait dans sa publication que les médecins estimaient qu’il lui restait environ deux mois à vivre. « J’accepte ce sort le plus sereinement possible, j’y étais préparé depuis 16 mois maintenant », avait-il déclaré.

Simon Roy a enseigné la littérature au collège Lionel-Groulx, mais il a d’abord été connu pour son livre Ma vie rouge Kubrick, paru en 2014, et lauréat du Prix des libraires du Québec cette année-là. Suivront ses oeuvres Owen Hopkins, Esquire, Fait par un autre et son plus récent roman qui marie fiction et réalité, Ma fin du monde, paru en mai dernier.