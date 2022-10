L’entreprise québécoise Leclerc s’installe à Brockville, en Ontario

L’entreprise québécoise Leclerc a choisi l’Est ontarien pour accroître ses opérations pour une deuxième fois en quatre ans. En juillet, elle a donc planté son drapeau à Brockville, à un peu plus de deux heures de Montréal, où son arrivée réjouit la population, mais comporte également son lot de défis. Incursion dans les dessous du déménagement d’un fleuron québécois.

Avant sa fermeture en 2020, l’usine de Procter & Gamble (P&G) à Brockville était l’un des meilleurs employeurs en ville. « Les standards de l’entreprise étaient élevés », explique Markus Darrah, qui y a travaillé pendant treize ans. Les salaires étaient compétitifs, la sécurité des employés était toujours assurée, et l’entreprise s’impliquait souvent dans la communauté. « P&G était un excellent partenaire à Brockville », souligne Pat Markovich, l’ancienne présidente de la chambre de commerce locale.

La décision de l’entreprise, en 2017, de plier bagage et consolider ses opérations en Virginie-Occidentale a donc été un choc pour les travailleurs comme Markus Darrah. « Ça me semblait tellement être une erreur de fermer ce qui était, de l’aveu même de l’entreprise, l’une de ses meilleures usines », déplore-t-il. Un groupe d’employés ont pris leur retraite plus tôt que prévu, d’autres ont suivi l’entreprise aux États-Unis tandis que certains, comme Markus Darrah, ont cherché un emploi ailleurs à Brockville.

La plupart — sinon la majorité — de ceux qui sont retournés sur le marché du travail ont trouvé preneur : tout le monde voulait mettre la main sur des anciens de P&G. Depuis, l’usine s’est elle aussi trouvée de nouveaux gestionnaires. En janvier dernier, Leclerc, dont le siège social est en banlieue de Québec, a annoncé qu’elle faisait l’acquisition du bâtiment d’environ 74 000 mètres carrés, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance. Cet été, elle a lancé une première chaîne de production, et la municipalité s’attend à ce qu’elle augmente ses opérations d’ici janvier 2023.

Leclerc est sur toutes les lèvres à Brockville, résume Robert Nolan, le directeur du développement économique de la municipalité. Cela ne permettra probablement pas à l’entreprise d’éviter des défis toutefois. Parviendra-t-elle à bien intégrer la communauté comme l’a fait P&G ? Trouvera-t-elle suffisamment d’employés à Brockville ou devra-t-elle recruter à l’extérieur ? Et si elle doit attirer du personnel d’ailleurs, ces nouveaux résidents auront-ils un endroit où habiter à Brockville ?

Importance du secteur

Le parc industriel John G. Broome couvre près du tiers de la section nord de Brockville. On y trouve des entreprises comme Northern Cables, qui se spécialise en câbles armés, puis 3M, qui produit des milliers de masques N95, et finalement, Leclerc. Le terrain de l’entreprise québécoise est immense. Plus de 32 hectares de terrain entourent l’usine, un espace que l’entreprise envisage d’offrir à des fournisseurs, d’après Robert Nolan. Interrogé à ce sujet, Leclerc n’a pas nié l’information, mais a précisé qu’aucune décision n’avait été prise.

Leclerc a choisi de s’établir à Brockville notamment en raison de l’infrastructure. Aucune usine avoisinant les 74 000 mètres carrés n’était disponible au Québec, selon l’entreprise. « Il est extrêmement difficile en Ontario et au Québec de trouver des grandes usines immédiatement disponibles », souligne Connor Pardy, un représentant des ventes chez CBRE qui a facilité la transaction.

À Québec, le taux de vacance dans les 26 zones et parcs industriels est de seulement 4 % selon Pierre Dolbec, le président de la Corporation des parcs industriels du Québec. Il affirme que la région fait face à ce problème depuis plusieurs années, un problème qui s’ajoute à la pénurie de main-d’oeuvre.

Leclerc emploie plus de 50 personnes à ce jour à Brockville, mais l’objectif est d’en embaucher plus d’une centaine. Susan Watts, qui dirige le bureau de service à l’emploi à Brockville, note qu’il y a toutefois une pénurie de main-d’oeuvre en ville. Robert Nolan, qui travaille pour la municipalité, s’attend à ce que l’entreprise engage à l’extérieur de la ville — ailleurs en Ontario et au Québec, par exemple — pour atteindre ses objectifs. Mais ces nouveaux employés pourraient avoir de la difficulté à trouver où se loger.

Un nouvel employé de Leclerc d’âge adulte qui débarque à Brockville avec une famille pourrait-il trouver une maison en ce moment ? « Ce serait difficile », répond Robert Nolan. Durant la pandémie, plusieurs personnes sont venues de villes comme Toronto et Ottawa, ce qui a fait augmenter le prix des maisons et limité les options. Sur le marché locatif, le prix des loyers est « astronomique », déplore Susan Watts. Certains projets pourraient toutefois retirer de la pression dans le marché, dont un mené par des Québécois.

Un projet controversé… et québécois

Si certains résidents ont craint que la fermeture de l’usine P&G ait un impact majeur sur l’économie de Brockville, c’est en partie puisque dans les années 1980 et 1990, de grandes compagnies comme Black & Decker, par exemple, ont fermé leurs portes en ville, laissant des milliers de personnes sans emploi. L’usine Phillips Cables faisait aussi partie du groupe : en 1996, 340 personnes ont perdu leur emploi. En 2008, le bâtiment a été démoli, laissant un terrain vacant et clôturé rue King.

L’emplacement à quelques minutes du centre-ville est maintenant la propriété d’une compagnie à numéro dont deux des trois administrateurs sont associés à la société immobilière Junic, basée à Gatineau. La compagnie souhaite entre autres y bâtir 26 maisons unifamiliales et 6 immeubles résidentiels. Des résidents s’opposent toutefois à certaines modalités du projet. « Ils doivent réduire la densité », estime Byron Boone, qui est propriétaire de quelques logements en ville.

Une rencontre citoyenne organisée par la Ville pour discuter du projet le 6 octobre a mené à des échanges acrimonieux par moments. « La compagnie n’est pas d’ici, elle vient du Québec. Elle ne se préoccupe pas de Brockville », a commenté Sheryl Ananny, une Brockvillienne qui se présente au poste de conseillère. « Je rappelle aux gens de ne commenter que le projet », lui a répondu Cameron Wales, le président du comité de planification de la municipalité. La construction pourrait débuter dès le printemps 2023.

Nouvelles possibilités

L’accueil de Leclerc semble jusqu’à maintenant plus chaleureux. Pat Markovich, l’ancienne présidente de la chambre de commerce, estime que les concepteurs des biscuits Célébration devront s’intégrer dans la communauté s’ils souhaitent avoir du succès. « Si ce n’est pas fait de la bonne façon, de petites communautés peuvent se retourner contre vous, note-t-elle. Mais si c’est bien fait, la communauté fera tout pour vous aider », poursuit-elle.

Les quelques anciens collègues de P&G avec qui Markus Darrah a gardé contact sont « ravis » de l’arrivée de l’entreprise québécoise. L’homme dans la cinquantaine, rencontré au café Richard’s, confie qu’il regardera attentivement les offres chez Leclerc. « Pourquoi pas ? » dit-il. « J’aime où je travaille actuellement, mais vous devez vous présenter quelque part, donc pourquoi ne pas trouver la meilleure entente pour vous ? » ajoute Markus Darrah. « Je pense qu’ils auront du succès, ils sont à un bon endroit. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.