Des inondés de Rosemont pourraient être indemnisés

Des citoyens de Rosemont ayant subi des inondations en 2009 et en 2011 pourraient recevoir des indemnités de la Ville de Montréal si le tribunal donne son aval à une entente hors cour qui vient d’être conclue. À la suite du dépôt d’une action collective il y plus de dix ans, la Ville a réservé une somme de 4 millions de dollars pour régler le dossier.

Les 11 et 26 juillet 2009, des résidents de Rosemont dont la demeure était située dans le quadrilatère formé des rues De Bordeaux, 1re Avenue, Saint-Zotique et Bélanger, ont subi des infiltrations d’eau. D’autres ont eu des refoulements d’égouts.

À la suite de cet épisode, une action collective a été intentée contre la Ville par le Comité de citoyens inondés de Rosemont et son représentant, Eugène Robitaille. La Cour supérieure a autorisé l’action collective en février 2011. Comme de nouvelles inondations sont survenues dans le même secteur deux ans plus tard, soit les 18 juillet et 21 août 2011, ces événements ont été ajoutés au recours initial.

Le procès devait commencer en novembre, mais une entente hors cours est finalement intervenue entre les parties. Mercredi dernier, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé ce projet d’entente qui prévoit une somme maximale de 4 millions de dollars pour régler les indemnités.

L’entente prévoit des indemnités de 1000 à 3000 $ par événement pour les dommages moraux, ainsi qu’un montant forfaitaire de 1500 $ pour les dommages matériels dans le cas de résidences inondées deux fois au cours de la même année. Les résidents inondés qui estimeraient que les dommages subis sont plus importants devront le démontrer à l’aide de pièces justificatives. Les intérêts seront ajoutés à ces montants. L’entente prévoit aussi un montant de 100 000 $ pour permettre aux résidents d’améliorer leur système de plomberie.

Eugène Robitaille, qui est à l’origine du recours collectif, a subi des inondations à répétition malgré le clapet anti-refoulement qu’il avait installé dans sa résidence. Il a estimé les dommages subis en 2009 et en 2011 à 114 447 $. En vertu du projet d’entente, M. Robitaille pourrait toucher une indemnité totalisant 55 673 $, indique le résumé de l’entente rendu public par la Ville.

Des pluies « normales »

« Notre prétention, c’est qu’il y avait une problématique avec les égouts dans ce secteur-là car il y a eu jusqu’à quatre inondations en deux ans. Il y a des personnes qui ont été inondées une fois, mais d’autres quatre fois, comme M. Robitaille », explique Me Marie-Anaïs Sauvé qui représente le Comité des citoyens inondés de Rosemont.

La Ville voulait faire reposer sa défense sur la présence ou non de clapets anti-retour dans les résidences, mais la Cour d’appel a finalement refusé ce moyen de défense.

Le projet d’entente devra cependant obtenir l’approbation du tribunal, rappelle Me Sauvé. Pour l’instant, on ignore combien de résidents pourraient être indemnisés, mais selon l’avocate, des inondés provenant de 127 adresses se sont manifestés dans ce dossier.

Ce projet d’entente pourrait-il avoir des impacts pour d’autres recours liés aux inondations ? Pas nécessairement, rétorque Me Sauvé. Dans le cas des inondés de Rosemont, des experts en pluviométrie avaient démontré que les inondations n’étaient pas attribuables à des pluies exceptionnelles, dit-elle. « C’est du cas par cas. Je ne pense pas qu’on puisse dire que cette entente ouvre la porte à autre chose. On avait une situation qui était bien particulière, dans un quadrilatère bien défini, avec quatre inondations en deux ans avec des pluies tout à fait normales. »

Après ces inondations à répétition, la Ville a cependant fait des travaux de réfection dans son réseau souterrain. Elle a aussi aménagé des bandes végétalisées aux abords des trottoirs de ce secteur afin de recueillir l’eau de pluie et soulager le réseau d’égouts. Dans l’entente, la Ville s’engage d’ailleurs à poursuivre ses actions dans ce sens. L’avocate indique qu’à sa connaissance, aucune autre inondation n’est survenue depuis dans ce quadrilatère.