Une mère cherche de l’aide pour sa fille suicidaire et toxicomane

« Je n’ai pas envie d’attendre que ma fille meure pour dénoncer. » Au bout du fil, France Therien lance un véritable cri du coeur. Elle a besoin d’aide pour sauver sa fille de 27 ans, suicidaire, toxicomane et sans domicile. Depuis des jours, elle multiplie les démarches, mais se heurte aux limites du système de santé. « Elle serait morte si je n’étais pas là. C’est moi qui la retiens, dit-elle, alors que le flot des paroles se noie dans ses sanglots. Je la tiens avec une corde pour pas qu’elle tombe, mais je suis brûlée. »

Ça fait longtemps que France Therien a l’impression qu’on ne la prend pas au sérieux. Alors que sa fille était toute jeune, elle a consulté pour obtenir de l’aide pour les problèmes de consommation de drogue de sa fille. En vain. « Ça s’est dégradé au point où elle s’est retrouvée dans des réseaux de proxénétisme », soupire-t-elle.

Pendant toutes ces années, elle a subi des sévices sexuels et physiques. Occasionnellement, lorsque c’était trop souffrant, elle revenait à la maison, mais rapidement, elle devenait agressive et s’enfuyait à nouveau. « Elle est brisée en morceaux. Un jour, à l’hôpital, elle pleurait et m’a avoué qu’elle n’était pas capable de se réveiller sans drogue parce que ça lui faisait trop mal, tout ce qu’elle a vécu. Elle n’a plus d’âme, plus d’estime d’elle. C’est comme si elle était déjà morte de l’intérieur. Elle veut juste se suicider parce que c’est trop dur. »

Annick (nom fictif) a fait une première tentative de suicide en avril dernier et, selon sa mère, elle aurait alors passé une semaine à l’hôpital du Haut-Richelieu, sans réelle prise en charge. Mercredi dernier, elle a fait une autre tentative, alors qu’elle se trouvait dans un crack house de la Montérégie. Un ami a averti sa mère, qui l’a ramené au même hôpital. « Ils savaient que c’était sa deuxième tentative. Je les ai avertis qu’elle n’avait pas de domicile, de ne pas la laisser sortir parce qu’elle allait se suicider. Ils m’ont dit : ne vous inquiétez pas madame, on la prend en charge, on ne la laissera pas sortir. »

Forte de cette assurance, après avoir passé 36 heures aux côtés de sa fille à l’hôpital, elle est allée se reposer à la maison. Le lendemain, quand elle a appelé à l’hôpital pour avoir des nouvelles et savoir ce qu’elle devait lui ramener, on lui a indiqué que sa fille avait eu son congé.

« Ils l’ont laissé sortir sans vêtement ni endroit où aller, avec son sac à dos et un bout de papier tout griffonné », se scandalise Mme Therien.

Laissée à elle-même à sa sortie de l’hôpital

Sur le papier, que Le Devoir a pu voir, il y a une référence pour un centre de traitement en dépendance, une prescription pour des antidépresseurs et antipsychotiques et une date pour un rendez-vous avec un psychiatre en novembre.

Mais Annick, qui vivait dans la rue, n’a pas suivi le plan. Et elle n’est pas retournée chez sa mère. Elle n’avait d’ailleurs aucun moyen pour le faire puisque celle-ci habite à plus de deux heures de route et qu’elle n’avait pas été avisée au moment où on lui a donné son congé.

En panique, Mme Therien a contacté les policiers de St-Jean-sur-Richelieu qui ont entrepris des démarches pour la retrouver. Ceux-ci ont confirmé ces informations au Devoir vendredi. C’est finalement une connaissance qui l’a contacté le lendemain. Sa fille était à St-Jérôme. Elle était complètement intoxiquée au crack et au fentanyl, au point où « elle a perdu connaissance et avait le cou raide », indique la mère.

Le CISSS de la Montérégie-Centre, dont fait partie l’Hôpital du Haut-Richelieu, n’a pas voulu répondre aux questions du Devoir concernant les soins qui ont été apportés à Annick, et ce, même si celle-ci avait signé une autorisation à la journaliste pour avoir accès à son dossier médical. Leur réponse se limite aux interventions générales faites auprès des personnes à risque suicidaire. « En contexte hospitalier, le niveau de risque est notamment évalué par le médecin. Si l’évaluation permet un congé, un suivi ou des références vers des ressources sont systématiquement offerts en fonction des besoins de la personne et de son consentement », indique le bureau des communications.

Un sevrage sans aide

Dimanche, France Therien a ramené sa fille chez elle, où elle a entrepris de la mettre en sevrage. Depuis, elle tente de trouver de l’aide.

« Les hôpitaux ne la prennent plus, je ne suis pas capable de trouver une place en thérapie tant qu’elle n’a pas fait son sevrage. J’appelle partout, je passe mon temps au téléphone, mais on me renvoie toujours d’une place à l’autre, ce n’est jamais le bon code postal, ou bien ça prend tel papier, telle carte, ses preuves de vaccination. Mais elle est itinérante, elle n’a aucun papier. »

Le sevrage est difficile. Les nuits sont courtes. « Elle shake, je change les draps tout le temps car ils sont tout mouillés. Ce n’est pas la première fois que je lui fais faire un sevrage, je sais qu’elle va devenir agressive quand elle va vouloir de la drogue. Elle veut s’en sortir, elle pleure, mais la consommation est plus forte. »

Vendredi matin, Mme Therien a ramené sa fille dans un autre hôpital. « Le sevrage est trop difficile sans médicament », indique-t-elle. Elle avait déjà vu ça venir, deux jours plus tôt, lors de l’entrevue au Devoir. « Si ça ne va pas, je vais appeler l’ambulance et le cycle va recommencer… »

