Trois nouvelles poursuites pour agressions sexuelles déposées contre Gilbert Rozon

Trois nouvelles poursuites totalisant 4,5 millions de dollars ont été déposées vendredi contre Gilbert Rozon par des femmes ayant travaillé avec lui. Elles l’accusent de les avoir agressées sexuellement. Parmi elles, son ancienne belle-soeur Martine Roy.

Les événements reprochés à l’ancien magnat de l’humour s’échelonnent sur les trois dernières décennies.

Martine Roy, soeur de Danielle Roy, l’ex-épouse de M. Rozon, soutient avoir été agressée à deux reprises par son ancien beau-frère dans les années 1990. Elle lui réclame 1,35 million de dollars.

Elle raconte qu’en 1993, elle avait été engagée pour être la chauffeuse et accompagnatrice du pianiste Charles Trenet lors d’un passage au Québec. Après un spectacle au Théâtre du Capitole de Québec, Gilbert Rozon se serait présenté à la chambre d’hôtel de sa belle-soeur. Croyant qu’il souhaitait parler de l’artiste, elle mentionne l’avoir laissé entrer.

« Elle s’assoit à côté de son beau-frère sur le lit pour discuter. Soudainement et sans lui demander son consentement, [Gilbert Rozon] met ses mains sur [elle], lui prend le bras, tente de l’embrasser sur la bouche. [Elle] résiste, réussit à le repousser, se lève et lui demande de partir, ce qu’il fait », peut-on lire dans la requête déposée au palais de justice de Montréal. Puisqu’il avait consommé de l’alcool, elle a cru que c’était « une erreur de parcours » et que cela ne se reproduirait pas, est-il aussi écrit.

Mme Roy témoigne d’une deuxième agression où elle aurait été « brutalement violée ». Elle avait alors été engagée comme directrice adjointe du Musée Juste pour rire. Son beau-frère l’aurait invité à discuter dans une loge lors d’une exposition. « Il verrouille la porte derrière lui […] À partir de ce moment, tout se passe très vite. [Gilbert Rozon] se retourne vers elle et, sans se soucier de son envie ou de son consentement, connaissant de surcroît son homosexualité, il la retourne pour qu’elle soit dos à lui. [Il] baisse alors les culottes de [Mme Roy]. Elle retourne sa tête et voit son pénis. Elle fige complètement », est-il mentionné.

Après ce « viol brutal » allégué, elle indique s’être rendue dans une clinique pour faire des tests de dépistages puisque Gilbert Rozon ne se serait pas protégé.

Vigilance et piège

Marylena Sicari a été assistante comptable pour Les Films Rozon et Les Productions Rozon de 1988 à 2004 et accuse de son côté Gilbert Rozon de l’avoir harcelée et agressée sexuellement à « d’innombrables reprises ». Elle lui réclame 1,25 million de dollars.

Elle dit avoir dû changer son numéro de téléphone devant son insistance à sortir avec elle et affirme s’être confiée à l’une des soeurs de Gilbert Rozon pour lui demander d’intervenir. Marylena Sicari soutient que M. Rozon a par la suite commencé à se frotter à elle dès qu’il la croisait au bureau. Elle allègue qu’il glissait sa main sur ses fesses. Elle aurait cessé de prendre l’ascenseur par crainte de se retrouver seule avec lui.

La troisième femme à poursuivre le fondateur de Juste pour rire a travaillé comme adjointe pour le festival qui s’est tenu à l’été 1987. À l’automne, M. Rozon aurait invité Guylaine Courcelles pour discuter, apprendre à mieux la connaître et voir s’il aurait un autre poste à lui offrir.

Elle raconte avoir accepté, même si elle était mal à l’aise que ça se fasse en dehors des heures de travail, mais elle était intéressée par une discussion sur son avenir. Mme Courcelles croyait aller au restaurant, mais Gilbert Rozon aurait selon elle prétexté devoir s’arrêter chez lui en raison d’un problème électrique. Il lui aurait mentionné qu’il devait allumer les foyers pour chauffer la maison. L’épouse de M. Rozon était en voyage à ce moment-là, peut-on lire dans la requête.

Une fois à destination, il lui aurait dit qu’ils n’avaient pas besoin d’aller ailleurs puisqu’ils étaient déjà sur place. Il lui aurait mentionné pouvoir aller la reconduire à la fin de la discussion. À la fin de la soirée, M. Rozon lui aurait dit qu’il était trop tard pour aller la reconduire et qu’il avait trop bu. « Plutôt que de lui offrir d’appeler un taxi, il fait valoir qu’elle sera bien dans l’une des chambres d’invités et qu’il la ramènera au bureau le lendemain », soutient Mme Courcelles. Elle se serait alors couchée et Gilbert Rozon serait revenu dans la chambre d’invité vêtu uniquement d’une serviette à la taille et se serait couché dans le lit, à côté d’elle.

Mme Courcelles soutient s’être débattue et s’être mise dos à lui. « [Gilbert Rozon] se colle sur elle, se masturbe dans son dos et éjacule. La demanderesse est en état de choc et elle ressent un dégoût profond. Le défendeur s’endort dans le lit à côté d’[elle] », peut-on lire.

Le lendemain, il serait allé la reconduire au bureau « comme si ce qui s’était passé la veille était anodin ».

Visé par neuf poursuites

Avec ces nouvelles poursuites, ce sont maintenant neuf femmes qui ont décidé d’intenter individuellement une poursuite civile contre M. Rozon. Les poursuites totalisent désormais un peu plus de 13,5 millions de dollars.

Gilbert Rozon a, de son côté, nié avoir agressé sexuellement les six autres femmes ayant déposé des poursuites, soit la comédienne Patricia Tulasne, la réalisatrice Lyne Charlebois, l’artiste Danie Frenette, Annick Charette, Anne-Marie Charette, ainsi que Sophie Moreau.

Il poursuit à son tour pour 150 000 $ Patricia Tulasne, soutenant avoir eu une relation intime « passionnelle » et « consentante » avec elle. Il a également intenté en octobre 2020 une poursuite en diffamation de 450 000 $ contre les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuade, qui sont toutes deux revenues, à l’émission La semaine des 4 Julie, sur ce qu’elles ont vécu.

Le fondateur de Juste pour rire a été acquitté en décembre dernier au terme de son procès criminel pour le viol allégué d’Annick Charette. Le procès se penchait sur des événements survenus il y a 40 ans à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.