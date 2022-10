Façonnons ensemble l’avenir du «Devoir»

Le Devoir lance aujourd’hui sa campagne de dons annuelle, avec le soutien de l’organisme à but non lucratif les Amis du Devoir. Votre quotidien a été propulsé par un vent favorable dans les dernières années, et il entend bien poursuivre sur cette lancée. C’est pourquoi nous nous tournons aujourd’hui vers vous, chers lecteurs et donateurs, dont l’engagement a toujours été la clé de notre succès, pour aller plus loin dans nos projets de croissance et de transformation. À travers son histoire, Le Devoir a pu compter sur votre appui pour remplir sa mission d’informer les Québécois et Québécoises et contribuer au débat d’idées. Ensemble, nous avons protégé les valeurs indéfectibles d’indépendance, de rigueur et de curiosité qui nous guident depuis la fondation du Devoir, en 1910.

Le Devoir exige le dépassement pour lui-même et la société qui le soutient depuis 112 ans. Par la constance de votre engagement, vous lui rappelez l’importance de cette mission.

Au diapason des tendances sociales et technologiques, Le Devoir a pu, dès 2016, entreprendre un virage numérique audacieux pour élargir son lectorat. Avec une couverture vidéo et une présence accrue sur les médias sociaux, des contenus interactifs et, tout récemment, un balado quotidien d’information, nous atteignons une audience de plus en plus vaste et diversifiée. Ajoutons à cela la conclusion d’ententes équitables avec les géants du commerce numérique, ce qui constitue un jalon important de notre stratégie de diversification des revenus. Nous préparons sans relâche cet avenir numérique, car nous savons que les générations montantes s’informent par le mobile et les médias sociaux. Cet essor ne fait pourtant pas ombrage à notre offre de contenus imprimés. Dans un contexte de déclin des médias imprimés et de pénurie de main-d’oeuvre sans précédent, produire et distribuer un journal papier du lundi au samedi relève de la prouesse. Nous savons que l’habitude de feuilleter le journal chaque matin est profondément ancrée dans la vie de nos lecteurs et c’est pourquoi nous maintenons encore ce produit.

Cette année encore, nous pouvons nous réjouir du succès de notre modèle d’affaires reposant sur l’abonnement à l’imprimé et au numérique. À contrecourant de la tendance de gratuité qui marque l’environnement des médias au Québec ce modèle constitue toujours l’avenue la plus viable, car le journalisme, ce n’est pas gratuit. Notre équipe est le secret derrière la valeur et la qualité de nos contenus.

Ce modèle est la base du contrat social qui nous unit à notre communauté de soutien. Il garantit la poursuite de notre mission et de nos efforts pour enrichir notre offre de contenus, diversifier nos sujets et poser un regard plus large sur notre monde.

Nous avons de grandes ambitions. Votre générosité servira de tremplin pour nos réalisations futures.

Au cours de la dernière année, nos équipes ont continué de grandir, autant dans notre salle de rédaction que dans les autres départements de l’organisation. Alors que Le Devoir est passé de 100 à 175 employés en trois ans, nous poursuivons le rythme des embauches pour accroître la production dans les secteurs clés comme l’enquête, l’environnement, le journalisme de données, la couverture internationale avec le soutien de Transat et la vidéo. Nous avons constitué des équipes spécialisées et dynamiques dont le travail a été récompensé de prix nationaux et internationaux. Pensons entre autres au travail des Journalistes de l’année Magdaline Boutros et Améli Pineda, qui ont été couronnées de cette prestigieuse distinction par le Concours canadien de journalisme pour leur série d’enquête détaillant les ravages de la violence conjugale au Québec. Avec ce reportage, elles ont prouvé que le travail journalistique pouvait avoir une réelle incidence sur les enjeux de société qu’il révèle. Cette notion de journal de combat, c’est le précieux héritage toujours bien vivant qui traverse les époques du Devoir depuis sa fondation par Henri Bourassa.

Le Devoir évolue, mais il n’oublie jamais ses racines. Il veut devenir le reflet du Québec contemporain dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité. Aidez-le à accomplir cet objectif. Aidez-le à rêver notre société de demain.

Cette année encore, il ne sera malheureusement pas possible de remettre de reçu de charité à nos donateurs. Nous poursuivons toujours les discussions avec l’Agence du Revenu du Canada (ARC) afin d’obtenir le statut de donataire reconnu. Nous espérons que notre patience sera bientôt récompensée car nous avons levé tous les obstacles à notre enregistrement auprès de l’ARC. L’actionnaire de contrôle du Devoir est la Fiducie Le Devoir, un organisme à but non lucratif. Notre structure unique garantit l’indépendance du Devoir et la poursuite de sa mission à des fins journalistiques. Nous avons la conviction profonde que nous possédons tous les attributs nécessaires pour obtenir une réponse favorable de l’ARC.

Fidèles lecteurs et donateurs, c’est à votre sens des responsabilités civiques et à votre générosité que nous faisons aujourd’hui appel pour insuffler à cette prochaine année un vent d’inspiration et d’audace. Faire un don, c’est aider Le Devoir à écrire de nouvelles pages de son histoire. Si Le Devoir façonne votre compréhension du monde, votre soutien façonnera son avenir.