Pour prévenir la violence, Montréal dédie 7 millions à des projets créés par les jeunes

Ni baguette magique ni recette miracle, les 7 millions de dollars que la Ville de Montréal dédie à des projets qui seront concoctés par les jeunes ont pour objectif d’améliorer la sécurité des communautés et de prévenir la violence armée.

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce jeudi matin dans la bibliothèque de Saint-Michel, un arrondissement du nord de Montréal.

Au total, 32 millions de dollars seront mis de côté pour soutenir une foule d’initiatives. Ainsi, le second budget participatif de la ville — à hauteur de 30 millions — aura pour thématiques la jeunesse, la sécurité et l’équité, a indiqué la mairesse entourée de plusieurs de ses collaborateurs.

Et afin d’assurer que ces jeunes soient entendus et placés au coeur des initiatives, la ville confirme également la création du programme « Par et Pour les jeunes ». Il s’agit d’un nouveau fonds spécial jeunesse de 2 millions de dollars qui permettra de soutenir des projets proposés par les jeunes, en collaboration avec les organismes communautaires, tels que des campagnes de sensibilisation, de l’achat de matériel comme des ballons de basketball, l’ajout de terrains sportifs, une maison des jeunes mobile, la production de balados, etc. Avec 5 millions de dollars issus du budget participatif, le total à ce chapitre sera de 7 millions.

Les jeunes ont été rencontrés et écoutés, a signalé la mairesse, notamment dans le cadre du forum montréalais pour la lutte contre la violence armée. Ils y ont parlé de l’importance d’un meilleur contrôle des armes à feu et de leur désir de faire partie de la solution et de réaliser leurs rêves et leurs projets, a-t-elle ajouté.

« Pour moi, […] pour adresser entièrement la question de la violence, il faut aussi s’intéresser à ses causes profondes, je parle ici des inégalités qui existent entre les individus et entre les quartiers ». Ça prend donc une égalité des chances et des milieux de vie de qualité, a-t-elle ajouté.

Plusieurs jeunes étaient présents lors de la conférence de presse, dont certains qui travaillent activement à la Table de quartier de Saint-Michel. Mais lorsque les participants à la conférence de presse se sont fait demander si des jeunes criminalisés ont aussi été consultés pour savoir ce qui aurait pu faire une différence dans leur vie avant de franchir le cap vers les activités illégales ou violentes, les réponses ont été plus que vagues : ce n’est pas clair si leur avis a été sollicité.

La mairesse ne prétend pas que la prévention de la violence va se régler uniquement avec des activités pour occuper les jeunes — il n’y a pas de baguette magique ni de recette miracle — mais elle soutient qu’il s’agit là de l’un des éléments qui va, de concert avec d’autres, mener à des résultats, une conclusion soutenue par des recherches sur la prévention, a-t-elle indiqué.

S’ils ont des opportunités, des endroits pour développer leurs talents et pour se faire des amis, le risque est moindre qu’ils se tournent vers des activités illégales : voilà le message qui a été communiqué.

Bref, ce qui est mis de l’avant avec l’annonce de jeudi, est une façon de donner du pouvoir aux jeunes, qui pourront demander ce qui est nécessaire selon eux pour se sentir en sécurité et pour se réaliser, a déclaré la mairesse Plante.