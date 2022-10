Sanctions contre l’Iran

Le gouvernement libéral enverra devant la presse pas moins de quatre ministres pour discuter «des actions du Canada pour tenir le régime iranien responsable». Ottawa déléguera à 17h Marci Ien (en photo), ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et David Lametti, ministre de la Justice.

Au début du mois, le premier ministre Justin Trudeau a interdit de séjour 25 personnes iraniennes. Les autorités d’Iran sont sous pression après la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre, à la suite de son arrestation par la police des moeurs à Téhéran.