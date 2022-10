L’itinérance prend aussi de l’ampleur en banlieue

Il n’y a pas qu’à Montréal que les refuges pour itinérants débordent. C’est aussi le cas dans sa banlieue. Dans les Laurentides, mais aussi à Laval et Longueuil, des organismes craignent que l’arrivée de la saison froide et d’une nouvelle vague de COVID-19, combinée à un manque de financement et de main-d’oeuvre, les force à refouler des gens dans le besoin cet hiver.

« Tout est plein, tout le temps. Et on n’est pas l’hiver encore », laisse tomber le coordonnateur du Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval, Mathieu Frappier, en entrevue au Devoir mercredi. Dans la troisième plus grande ville du Québec, 169 itinérants « visibles » avaient été recensés lors du dénombrement de 2018, soit nettement moins qu’à Montréal, où l’on en avait noté 3149. Mais comme dans la métropole, l’estimation qui sera tirée du nouveau dénombrement tenu ce mardi sur l’île Jésus risque d’être révisée à la hausse.

« Il y a un accroissement très très fort des besoins, qui sont plus intenses qu’avant », insiste M. Frappier, qui constate que des refuges de Laval doivent souvent refouler des itinérants, faute de places disponibles. Une situation qu’il associe notamment à la hausse rapide des loyers dans la couronne nord de Montréal ainsi qu’à la hausse du coût de la vie, deux facteurs qui poussent un nombre croissant de personnes à devoir choisir entre se nourrir et se loger, constate-t-il.

L’inquiétude est donc vive à l’approche de l’hiver, qui rime chaque année avec une demande accrue dans les refuges pour sans-abri. D’autant qu’une nouvelle vague de cas de COVID-19 pointe à l’horizon, menaçant ainsi de réduire la capacité d’accueil en contaminant itinérants comme intervenants, relève M. Frappier. Et il parle en connaissance de cause : le principal refuge d’urgence de Laval est aux prises avec une éclosion du virus depuis jeudi dernier. « C’est lourd », confie-t-il.

Une spéculation qui fait mal

Plus au nord, dans les Laurentides, le réseau de la santé constate également une augmentation des besoins des sans-abri. En 2018, le dénombrement avait permis de recenser 190 itinérants « visibles » dans les rues de la région. Mais là aussi, ce nombre semble avoir augmenté depuis. « C’est l’impression qu’on a », évoque le directeur intérimaire des programmes en santé mentale, en dépendance et en services psychosociaux pour adultes au CISSS des Laurentides, Louis Rousseau.

Actuellement, les ressources d’hébergement de la région ne sont pas remplies au maximum de leur capacité, notamment parce que des itinérants « font le choix d’être davantage dans la rue », selon lui. « Maintenant, quand les grands froids vont arriver, est-ce qu’il y aura suffisamment de places disponibles ? C’est ce qui nous préoccupe », ajoute M. Rousseau, qui assure que le réseau de la santé est à pied d’oeuvre pour tenter d’augmenter la capacité d’accueil de la région.

Pour expliquer l’augmentation potentielle du nombre de sans-abri dans les Laurentides, M. Rousseau montre notamment du doigt l’exode de nombreux Montréalais vers la région, où ils ont acheté et « rénové » des « chalets », contribuant à une hausse de la valeur des propriétés et des loyers. « Ça a un impact direct sur certaines personnes » à faible revenu, relève-t-il.

Pendant ce temps, à Longueuil, le directeur général de la Halte du coin, Nicholas Gildersleeve, déplore que la capacité d’accueil du refuge d’urgence créé en 2020 ait chuté de 35 à 20 lits dans les derniers mois. La situation est liée à un manque de financement accordé à l’organisme, affirme-t-il. Des enjeux de gouvernance et des plaintes répétées émanant du voisinage seraient toutefois aussi en cause dans cette décision administrative, selon nos informations.

Quoi qu’il en soit, ce sont les sans-abri de Longueuil qui écopent de la situation. « Dans les dernières semaines, on a été très inquiets parce qu’il y a des soirs où on a refusé 5 personnes, 10 personnes, 13 personnes », relève M. Gildersleeve. « C’est une chose quand c’est l’été et que les personnes refusées vont dormir dans des campements, dans des endroits où les intempéries ne vont pas trop les affecter. Mais ce qui s’en vient [avec l’hiver], ce sont des risques pour leur santé, donc on est assez inquiets. »

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, assure pour sa part que les refuges de la ville ne manqueront pas de places cet hiver. « On déploie l’ensemble des ressources pour que ce ne soit pas le cas », a-t-elle déclaré mercredi dans un bref entretien au Devoir.

Des guichets de services pour les sans-abri Afin de réduire le risque qu’ils soient victimes de vol ou de fraude, mais aussi pour leur donner la possibilité d’alléger leur casier judiciaire, des itinérants auront accès jeudi à divers guichets de services qui seront aménagés temporairement dans un refuge du centre-ville de Montréal. À maintes reprises, des personnes en situation d’itinérance venues faire la file en grand nombre à la Maison du Père afin d’encaisser leur chèque mensuel de l’aide sociale ont été victimes d’actes criminels à leur sortie de l’établissement. « Elles pouvaient notamment se faire voler ou se faire remettre de l’argent à un taux complètement effarant par des prêteurs. […] Ça leur causait des problèmes peu de temps après avoir reçu cet argent-là et, bien sûr, ça les plaçait dans une situation très précaire », a expliqué mercredi au Devoir Laurent Dyke, agent conseiller au sein de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine du Service de police de la Ville de Montréal pour les dossiers en matière d’itinérance. Pour tenter de mettre fin à ces situations problématiques, le corps de police et la Maison du Père ont collaboré en 2020 et en 2021 à des initiatives permettant aux itinérants de procéder à des dépôts directs au sein des locaux de l’organisme, réduisant ainsi les risques de vols. « Ça a été un très gros succès, et d’autres partenaires se sont ajoutés » afin d’élargir la portée de cette initiative, explique le directeur général du refuge pour sans-abri, François Boissy. Ainsi, jeudi, ainsi que le 15 novembre, de 9 h à 16 h, les itinérants qui le souhaitent pourront emprunter une navette en partance des différents refuges de la métropole pour se rendre à la Maison du Père, au centre-ville, afin d’y réaliser non seulement des transactions bancaires, mais aussi d’avoir accès à une variété de services. Ils pourront par exemple y renouveler leur carte d’assurance maladie, mais aussi obtenir des conseils juridiques et du soutien dans la gestion de leurs contraventions grâce à la présence sur place de juristes de la Cour municipale et de représentants de la Clinique Droits Devant, qui lutte contre la judiciarisation de l’itinérance. « [Les itinérants] ont souvent perdu confiance dans le système. Donc, tout le monde est là pour les aider à recréer leur identité et à avoir accès à l’aide sociale », entre autres, résume M. Boissy. Zacharie Goudreault

