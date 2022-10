Réunions ministérielles de l’OTAN

Les ministres de la Défense des pays de l’OTAN se rencontreront mercredi et jeudi à Bruxelles pour discuter de la guerre en Ukraine alors que Moscou revendiquait mardi de nouvelles frappes « massives » loin des lignes de front.

La ministre de la Défense nationale du Canada, Anita Anand, prendra part à cette réunion et à celle du Groupe consultatif sur la défense de l’Ukraine. « On parlera de répondre aux besoins urgents de l’Ukraine en défense et de renforcer notre sécurité collective », a-t-elle indiqué mardi soir sur Twitter.