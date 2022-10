De réfugiés colombiens à entrepreneurs granbyiens

L’immigration est souvent présentée comme un problème dans les débats politiques et, pourtant, elle est aussi synonyme d’espoirs, de possibles et de découvertes, tant pour la société d’accueil que pour les nouveaux venus. Le Devoir est allé à la rencontre de diverses communautés installées en région pour mieux comprendre leur réalité. Aujourd’hui : la communauté colombienne de Granby.

La plupart d’entre eux sont arrivés à Granby en tant que réfugiés au tournant des années 2000. Aujourd’hui, ils sont à la tête d’un restaurant, d’une épicerie, d’un organisme à but non lucratif ou encore d’un garage. La communauté colombienne (et, plus largement, la communauté latino-américaine) de Granby est devenue si importante qu’il n’est pas rare d’entendre la langue de Cervantès résonner dans les rues de la ville — et même dans ses églises, où des messes sont célébrées en espagnol.

Pourtant, quand Geovanys Pertuz Bolano, sa femme et ses trois filles ont posé leurs valises à Granby, en 2003, après avoir été acceptés comme réfugiés, il n’y avait qu’une poignée de familles latino-américaines installées dans la ville. « On est venus ici en raison des violences en Colombie, explique l’homme, attablé au restaurant Sabor Tropical de la rue Saint-Antoine, dont il est propriétaire. Notre famille avait fait une dénonciation à la police, ce qui nous a valu d’être persécutés. »

Puisque sa belle-soeur, arrivée deux ans plus tôt comme réfugiée, avait été dirigée par le gouvernement canadien vers Granby, Geovanys et sa famille ont mis eux aussi le cap sur la Haute-Yamaska. « On est arrivés en novembre. On a trouvé le froid très dur, mais on a tout de suite aimé la tranquillité de Granby comparativement à la Colombie », poursuit l’homme de 53 ans.

Treize jours après son arrivée au Québec, le père de famille a commencé à suivre des cours de francisation. « Les plus jeunes apprenaient beaucoup plus vite que moi », raconte-t-il, pensif. Puis l’homme a trouvé un emploi dans l’entreprise agroalimentaire Bonduelle, qui produit entre autres des légumes en conserve.

Et il y a huit ans, animé par la fibre entrepreneuriale, Geovanys a acheté, avec sa femme et l’une de ses filles, un restaurant dans lequel flottent désormais des odeurs de sancocho, une soupe typiquement colombienne. « Au début, ce n’était pas facile, alors j’avais gardé mon autre emploi aussi. […] Nous, on est venus ici pour travailler », laisse-t-il tomber, en balayant du revers de la main les critiques voulant que les immigrants vivent aux crochets de la société.

Alors qu’une cliente vient acheter des pan de queso — des petits pains au fromage colombiens —, Elsy Pertuz, l’une des filles de Geovanys, replace quelques produits d’épicerie disposés sur les étagères longeant le mur du restaurant.

« Je suis arrivée à Granby quand j’avais 9 ans, raconte la jeune femme de 29 ans. Au début, je ne comprenais rien à l’école. » Pendant les cours de français, une enseignante en francisation venait la chercher pour lui apprendre les rudiments de la langue de Molière. Et peu à peu, le charabia des premiers jours est devenu un dialecte qu’elle a appris à maîtriser, puis à aimer. « Je croise encore ma professeure de francisation, et je la salue chaque fois », lance-t-elle, encore reconnaissante.

Aujourd’hui, la mère de deux enfants, qui souhaite étudier en soins infirmiers, ne veut vivre nulle part ailleurs qu’à Granby. « Je crois que c’est plus facile de s’intégrer dans une petite ville, dit-elle. J’aime que ce soit tranquille ici. Il n’y a pas de bouchon de circulation, et tout est proche et facile d’accès. »

Les arômes du pays

Quelques mètres plus loin, sur la rue Principale, Diana Marcela Rivera sert une succession de clients québécois et latino-américains venus acheter des tortillas, de la farine de maïs, des croustilles de plantain ou encore des haricots noirs au Marché latino, une épicerie qu’elle a fondée en 2011.

Comme tous les autres immigrants rencontrés, la dame de 41 ans se souvient de la date exacte de son arrivée au Canada : le 10 novembre 2004. Elle aussi est arrivée comme réfugiée. « Mon oncle a été tué en Colombie, et ma grand-mère subissait de l’extorsion, raconte Diana, installée derrière le tiroir-caisse du Marché latino. On était pourchassés par un groupe armé. On se déplaçait de ville en ville pour ne pas se faire trouver. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Petit à petit, une trentaine de membres de sa famille sont arrivés à Granby. « On ne connaissait rien au français ni même à l’anglais, mais dès le début, on a été très bien accueillis. » Et aujourd’hui, c’est au tour de cette femme d’affaires aguerrie de tendre la main aux nouveaux arrivants — ou encore aux travailleurs agricoles — qui traversent la porte du Marché latino à la recherche des arômes réconfortants de leur pays d’origine.

Wilser Godofredo Mendez Nicho vient acheter aujourd’hui des boissons à la noix de coco et quelques produits de boulangerie. « Je suis arrivé hier du Guatemala pour travailler dans une ferme laitière, explique-t-il en espagnol. Ça fait cinq saisons que je viens ici pour gagner un meilleur salaire. » L’homme de 28 ans, qui fréquente régulièrement le Marché latino, dit se sentir le bienvenu au Québec.

Cilo Orozco Pertuz, lui, travaillait dans l’industrie de la transformation du poulet avant de devenir déménageur. Aujourd’hui, il vient acheter des épices au Marché latino. « Je suis arrivé comme réfugié il y a une quinzaine d’années », indique-t-il, ajoutant avoir toujours été bien accueilli à Granby. Au fil des ans, quelques commentaires racistes ont parfois fusé, mais ils relèvent de l’exception, dit-il : « Des fois, par exemple dans les bars, il y a des gens un peu saouls qui nous disent de retourner dans notre pays. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Donner au suivant

Presque tous les immigrants rencontrés à Granby ont été accueillis par SERY (Solidarité ethnique régionale de la Yamaska), l’organisme voué à leur accueil dans la région. « On est un guichet unique », explique Frey Alberto Guevara, directeur général de SERY, qui a lui-même été accueilli par l’organisme lors de son arrivée à Granby, il y a 19 ans, en tant que réfugié colombien. « On ne s’occupe pas juste de l’accueil et de l’installation, mais aussi de l’intégration scolaire, de la petite enfance, de la francisation et de l’aide à l’emploi. »

Les histoires d’immigration sont souvent des histoires à succès, dit-il, mais elles ne trouvent pas écho dans les débats politiques. « On parle d’immigration en parlant de chiffres, mais on ne tient pas compte des êtres humains qui sont derrière », déplore-t-il.

À son arrivée à Granby, Frey Alberto Guevara a d’ailleurs d’abord été concierge dans un CLSC, avant d’être embauché par SERY comme intervenant scolaire. Un poste qui lui a permis de développer un modèle d’intégration qui a fait, depuis, école au Québec. « Je suis devenu le premier intervenant communautaire scolaire interculturel », dit-il. L’homme a par la suite continué à gravir les échelons pour devenir directeur général de SERY. « Il faut voir l’immigration comme un investissement », souligne M. Guevara.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Pablo Contreras a lui aussi quitté la Colombie pour s’installer à Granby, après un détour par Sherbrooke et Saint-Hyacinthe. Mais pas en tant que réfugié : « Mes parents voulaient que mon frère et moi, on ait un meilleur futur », explique l’homme de 29 ans arrivé en 2006.

Après le choc des premiers jours — « on ne connaissait pas la langue, on ne comprenait même pas comment prendre l’autobus » —, la famille s’est intégrée à merveille, dit-il. À un point tel que Pablo a lancé une entreprise, Nettoyage Vaporax, un centre d’esthétique automobile sis sur la rue Principale qui embauche six employés. Et que ses parents sont devenus famille d’accueil pour la DPJ.

« Il y a maintenant deux petits blonds aux yeux bleus qui font partie de notre famille, lance-t-il avec enthousiasme. Ils m’appellent leur frère et ils voyagent en Colombie avec mes parents, qu’ils appellent papa et maman. » Une preuve supplémentaire que, lorsqu’on a reçu, on cherche souvent à donner en retour.