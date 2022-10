La face cachée des commentaires sur le poids de Lizzo

L’artiste américaine Lizzo a répondu sur scène vendredi devant une foule canadienne à une remarque de Kanye West sur son poids, jugé « malsain » par le rappeur. En entrevue pour Fox News la semaine dernière, le créateur de la marque Yeezy avait tenu le crachoir pour critiquer la chanteuse, la citant à titre d’exemple pour avancer que « les médias veulent répandre l’idée que le surpoids est le nouvel objectif, alors qu’il est en fait malsain. »

« J’ai l’impression que tout le monde en Amérique a mon p*tain de nom dans sa p*tain de bouche sans p*tain de raison, je m’occupe de mes belles grosses affaires noires », a rétorqué la musicienne, de passage à Toronto pour son Special Tour.

Ce raccourci entre le mouvement body positive et la promotion de l’obésité, tous les créateurs de contenus ou artistes de taille plus doivent tôt ou tard y faire face, déplore la militante pour la neutralité corporelle Nadia Tranchemontagne. « Il n’y a littéralement aucun créateur de contenu qui fait la promotion de l’obésité », tranche celle dont la plateforme Instagram cumule plus de 14 000 abonnés.

« Tu ne vas jamais voir une personne dans la rue être rousse et dire qu’elle fait la promotion de la rousseur », fait valoir la créatrice de contenu. Pour elle, il ne s’agit que d’une façon d’« invalider les propos et l’existence d’une personne. »

Aversion sociale

« Tout ça rentre dans la grande rubrique de la grossophobie », mentionne d’emblée au Devoir la Dre Stéphanie Léonard, psychologue spécialisée en image corporelle et fondatrice de l’organisme à but non lucratif Bien avec son corps, qui prône un discours sain sur le physique.

Selon la Dre Léonard, les études montrent que de nombreux préjugés entourent les personnes en surpoids, par exemple qu’elles s’empiffrent, sont paresseuses ou n’ont pas de contrôle d’elles-mêmes. Ces a priori témoignent d’une « aversion de société pour les gens qui sont gros ». De là découlent une panoplie de fausses croyances, dont celle d’un lien entre minceur et santé et, à l’inverse, grosseur et maladie.

Ce texte fait partie de notre section Vigie numérique.

Disposants de vastes moyens et de capitaux pour atteindre la population, les industries de l’amaigrissement, de l’entraînement et de la chirurgie esthétique contribuent à renforcer cette idée, assure Stéphanie Léornard. « Se remettre en question, c’est plus difficile quand on a des industries qui ont autant de pouvoir pour nous atteindre avec le mauvais message. »

« On n’a aucune difficulté à croire qu’une personne mince ne soit pas en forme, par contre on n’est pas capable de concevoir qu’une personne grosse puisse être en forme », abonde en ce sens Nadia Tranchemontagne.

Plus complexe que le poids

Or, une personne en surpoids qui affiche ouvertement aimer son corps et refuse de le changer, comme Lizzo, vient « confronter les gens qui ont le plus de préjugés […] et qui adhèrent le plus à notre pression sociale d’être conforme à un seul modèle physique », croit Stéphanie Léonard. Aux yeux de la psychologue, des réactions comme celle de Kanye West reflètent davantage des enjeux personnels et une volonté de se conforter dans ses propres jugements.

Il faut dire que Lizzo s’est fait dans les dernières années le porte-étendard de la diversité corporelle. « Quand on parle des personnes grosses, du droit à la diversité corporelle, c’est toujours Lizzo qui revient dans les conversations, parce qu’on n’est tellement pas habitués à une personne grosse et noire qui ne s’excuse pas d’exister », note Nadia Tranchemontagne, s’imaginant la « pression insoutenable » que doit vivre la chanteuse.

La créatrice de contenu regrette le peu de figures dans la lutte contre la grossophobie. « La santé, c’est tellement plus complexe qu’un poids sur une balance, exprime Nadia Tranchemontagne. Je ne comprends pas dans quel monde, le fait que je sois en santé ou pas, peu importe mon poids, justifie qu’on ne me respecte pas. »

Pour la Dre Léonard, « le vrai message bienveillant et juste de diversité corporelle, c’est de dire qu’importe ton enveloppe corporelle, ton poids et ta silhouette, ce sont tes habitudes de vie qui vont déterminer ta santé ». Et c’est en en parlant et en dénonçant que des changements s’opéreront, conclut la psychologue.